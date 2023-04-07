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歷史軍艦Providence 今夏停靠亞歷山卓

記者張筠／維州報導
約翰華納海事遺產中心將在今年6月中開放參觀，並舉行「亞歷山卓港口文化節」。（Tall Ship Providence基金會提供）
約翰華納海事遺產中心將在今年6月中開放參觀，並舉行「亞歷山卓港口文化節」。（Tall Ship Providence基金會提供）

一艘富有電影「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)海盜船故事感的歷史軍艦「Providence」，今年夏天將停靠維州亞歷山卓市(Alexandria)老城區(Old Town)，並擁有一個新家，這艘名為「Providence」的歷史軍艦是按照美國海軍第一艘軍艦等比復刻的。

專門展示該歷史軍艦及海事歷史文化的「約翰華納海事遺產中心」(Sen. John Warner Maritime Heritage Center)，將位於老城區河濱公園(Old Town’s Waterfront Park)，本月該建設工程已啟動，內容包括完善基礎設備、拆除老舊甲板、安裝新碼頭等。

Providence是按照美國海軍第一艘軍艦等比復刻的船隻。（Tall Ship...
Providence是按照美國海軍第一艘軍艦等比復刻的船隻。（Tall Ship Providence基金會提供）

約翰華納海事遺產中心在馬州巴爾的摩(Baltimore)也有據點，「Providence」歷史軍艦將在4月中下旬沿著波多馬克河(Potomac River)，從巴爾的摩漂流至奇薩皮克灣(Chesapeake Bay)。

展示Providence和海軍歷史故事的約翰華納海事遺產中心，將位於亞歷山卓市老...
展示Providence和海軍歷史故事的約翰華納海事遺產中心，將位於亞歷山卓市老城區河濱公園。（Tall Ship Providence基金會提供）

亞歷山卓市老城區的海事遺產中心，將有100呎長的浮船塢讓「Providence」停泊，民眾將可登船參觀，此外該中心還有兩棟小房屋，供Tall Ship Providence基金會使用，提供關於海軍歷史及教育的服務，並設有小劇場和紀念品店。

「Providence」歷史軍艦建於1976年，旨在慶祝美國的200周年歷史，Tall Ship Providence基金會2017年由亞歷山卓市商家們推動成立，他們買下了「Providence」，致力將其打造城一座漂浮的博物館，該船2019年首次在亞歷山卓市與公眾見面。

亞歷山卓市的約翰華納海事遺產中心預計將在今年6月中開放參觀，並舉行「亞歷山卓港口文化節」(Alexandria Portside Festival)，提供歷史文化導覽服務，也開放私人活動租賃等。

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