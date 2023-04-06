我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

維州阿郡公校新軟件 擴大家長管理權限

記者張筠／維州報導

維州阿靈頓郡(Arlington County)公校系統日前推出全新教學軟件「Lightspeed」，賦予家長更多管理權限，特色功能包括限制學生使用教學設備的時間，避免學生不當使用學習設備，提高學習效率，同時該更新也將加強網路安全。

阿靈頓郡公校教育總監杜藍(Francisco Durán)上周宣布全新教學工具軟件「Lightspeed」將取代當前的「Global Project」，在3日至7日的春假期間全部安裝完成，學生返校後將可使用。

公校推動此更新的主要原因為，此前許多家長抱怨學生們課餘生活的螢幕時間過長，或用教學設備做無關學習的事情，導致學習效率低下，為避免此問題，公校系統決定推出新的管理軟件，讓家長可以管理學生瀏覽的內容，並規定使用時間，新軟體的使用性能也較好，可24小時反饋學生的使用情況。

杜藍表示，此軟體已在阿靈頓郡的六所學校成功試行，在全郡公校推出的過程分為4月和9月兩階段，4月將允許家長對學校教學設備的管理，9月則將進一步允許家長給教學設備設定螢幕時間(scree time limits)，例如可設定網頁瀏覽不得超過1小時、3小時，或僅能在某個時間段使用等。

在這兩個階段中，家長和學生無需有任何行動，家中Wifi網路的限制會自動更新到學校設備，更新完成後，若學生試圖瀏覽禁止的網頁內容，螢幕上會彈出警示信息。

杜藍說，此功能將擴大家長對學生設備的管理權限，避免學生用學校設備瀏覽不當內容，或花太多時間上網而影響課業，同時也會升級網路安全；教師們同樣可以在上學期間管理學生的教學設備，提高教學效率。

公校 教育總監 維州

上一則

首位打入巴黎高級訂製服裝界 設計師郭培紀錄片華府4/19播映

下一則

維州州長楊京4月底率團訪亞洲 將與蔡英文會面

延伸閱讀

維州州長4月底亞洲貿易之旅 將會面蔡英文

維州州長4月底亞洲貿易之旅 將會面蔡英文
恐遭剔除白卡 數百萬低收入戶如何準備？

恐遭剔除白卡 數百萬低收入戶如何準備？
分心駕駛奪命 維州、華府死亡車禍增14%

分心駕駛奪命 維州、華府死亡車禍增14%
加州公校註冊回穩 弱勢兒童流失比例上升

加州公校註冊回穩 弱勢兒童流失比例上升
紐約市400所公校食堂查出老鼠、蟑螂、蒼蠅 75%衛生不佳

紐約市400所公校食堂查出老鼠、蟑螂、蒼蠅 75%衛生不佳

熱門新聞

遇害的2歲男童泰倫．莫斯利。(美聯社)

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

2023-04-01 20:51
德布斯的寵物狗納米日前在27小時內產下21隻小狗。（德布斯提供）

維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄

2023-03-30 02:12
賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
德州公共安全停日前在一輛舊卡車內，發現58位非法移民。（德州公共安全廳）

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

2023-04-02 16:39

1年內害孫子淹死、孫女熱死 佛州祖母被女兒要求判入監

2023-04-02 22:23

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪