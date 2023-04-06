維州阿郡公校新軟件 擴大家長管理權限

維州 阿靈頓郡(Arlington County)公校 系統日前推出全新教學軟件「Lightspeed」，賦予家長更多管理權限，特色功能包括限制學生使用教學設備的時間，避免學生不當使用學習設備，提高學習效率，同時該更新也將加強網路安全。

阿靈頓郡公校教育總監 杜藍(Francisco Durán)上周宣布全新教學工具軟件「Lightspeed」將取代當前的「Global Project」，在3日至7日的春假期間全部安裝完成，學生返校後將可使用。

公校推動此更新的主要原因為，此前許多家長抱怨學生們課餘生活的螢幕時間過長，或用教學設備做無關學習的事情，導致學習效率低下，為避免此問題，公校系統決定推出新的管理軟件，讓家長可以管理學生瀏覽的內容，並規定使用時間，新軟體的使用性能也較好，可24小時反饋學生的使用情況。

杜藍表示，此軟體已在阿靈頓郡的六所學校成功試行，在全郡公校推出的過程分為4月和9月兩階段，4月將允許家長對學校教學設備的管理，9月則將進一步允許家長給教學設備設定螢幕時間(scree time limits)，例如可設定網頁瀏覽不得超過1小時、3小時，或僅能在某個時間段使用等。

在這兩個階段中，家長和學生無需有任何行動，家中Wifi網路的限制會自動更新到學校設備，更新完成後，若學生試圖瀏覽禁止的網頁內容，螢幕上會彈出警示信息。

杜藍說，此功能將擴大家長對學生設備的管理權限，避免學生用學校設備瀏覽不當內容，或花太多時間上網而影響課業，同時也會升級網路安全；教師們同樣可以在上學期間管理學生的教學設備，提高教學效率。