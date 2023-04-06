首位打入巴黎高級訂製服裝界 設計師郭培紀錄片華府4/19播映

郭培的紀錄片「黃色是禁忌」，講述她如何越過重重困難，登上國際舞台。(取自郭培個人網站)

來自中國的時裝設計師郭培以華美繁複的刺繡設計著稱，她的創新審美意識來自於逆境中的成長，今年56歲的她是第一位獲巴黎高級訂製服裝公會官方證實邀請的華裔 設計師，2016年也名列「時代週刊」全球100位最具影響力人物。

位於華府西北區的希爾伍德莊園博物館 (Hillwood Estate, Museum & Gardens)將在19日舉行「向歷史上偉大女性致敬」的晚宴，隨後播映映郭培的紀錄片「黃色是禁忌(Yellow is Forbidden)」，講述她如何越過重重困難，登上國際舞台，影片也記錄了她在藝術與商業對立的情況下，求真求本並不斷突破的故事。

該片片名來自於郭培與祖母的一次對話，她曾大膽向祖母要一件黃色裙子，卻被拒絕，「沒有人可以穿黃色，那是為皇帝保留的」。這種被禁止的顏色，在郭培的腦海中揮之不去，後來反而成為她標誌性的設計元素。

影片堪稱以郭培為主角的「灰姑娘」故事，她的奮鬥目標就是加入巴黎高級時裝協會；2015年大都會博物館的「鏡花水月」展覽中，有她為流行歌手蕾哈娜(Rihanna)設計的27公斤黃色皮草禮服，向全球展示了郭培的獨特設計。

作為高級訂製領域的首位華人 ，郭培也承受巨大壓力，影片描述這些她隱藏在鎂光燈下的緊張、興奮、焦灼、自信等情緒。

身為第一代海外華裔服裝設計師，郭培1986年開始在專業領域不斷探索，開創華人高級訂製時裝的先河，她致力研究傳統服飾工藝，將青花瓷釉與水墨畫結合，運用於服裝時機，賦予中式禮服新的生命。

她創作的禮服和配飾跨越時尚、藝術和雕塑的界線，無論是未來主義風格的套裝，還是以瓷器為靈感創意出的沉重褶皺的華袍，都別出心裁、與眾不同。郭培也鍾愛旗袍，研究老式旗袍的製法，拓展旗袍的表現力和深度，向大眾展現先鋒時尚與傳統藝術相融的魅力。