首位打入巴黎高級訂製服裝界 設計師郭培紀錄片華府4/19播映
來自中國的時裝設計師郭培以華美繁複的刺繡設計著稱，她的創新審美意識來自於逆境中的成長，今年56歲的她是第一位獲巴黎高級訂製服裝公會官方證實邀請的華裔設計師，2016年也名列「時代週刊」全球100位最具影響力人物。
位於華府西北區的希爾伍德莊園博物館(Hillwood Estate, Museum & Gardens)將在19日舉行「向歷史上偉大女性致敬」的晚宴，隨後播映映郭培的紀錄片「黃色是禁忌(Yellow is Forbidden)」，講述她如何越過重重困難，登上國際舞台，影片也記錄了她在藝術與商業對立的情況下，求真求本並不斷突破的故事。
該片片名來自於郭培與祖母的一次對話，她曾大膽向祖母要一件黃色裙子，卻被拒絕，「沒有人可以穿黃色，那是為皇帝保留的」。這種被禁止的顏色，在郭培的腦海中揮之不去，後來反而成為她標誌性的設計元素。
影片堪稱以郭培為主角的「灰姑娘」故事，她的奮鬥目標就是加入巴黎高級時裝協會；2015年大都會博物館的「鏡花水月」展覽中，有她為流行歌手蕾哈娜(Rihanna)設計的27公斤黃色皮草禮服，向全球展示了郭培的獨特設計。
作為高級訂製領域的首位華人，郭培也承受巨大壓力，影片描述這些她隱藏在鎂光燈下的緊張、興奮、焦灼、自信等情緒。
身為第一代海外華裔服裝設計師，郭培1986年開始在專業領域不斷探索，開創華人高級訂製時裝的先河，她致力研究傳統服飾工藝，將青花瓷釉與水墨畫結合，運用於服裝時機，賦予中式禮服新的生命。
她創作的禮服和配飾跨越時尚、藝術和雕塑的界線，無論是未來主義風格的套裝，還是以瓷器為靈感創意出的沉重褶皺的華袍，都別出心裁、與眾不同。郭培也鍾愛旗袍，研究老式旗袍的製法，拓展旗袍的表現力和深度，向大眾展現先鋒時尚與傳統藝術相融的魅力。
「致敬女性」晚宴和郭培紀錄片欣賞特別活動時間為19日下午5時30分至晚9時，詳情及訂票：https://bit.ly/3KkTyA2。地址：4155 Linnean Avenue, NW Washington, DC 20008。
上一則
大華府社區健康中心 徵編輯、電話接聽員
下一則
FB留言