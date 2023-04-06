大華府社區健康中心 徵編輯、電話接聽員

大華府社區健康服務中心日前徵才，所需職位如下，

1.電話接聽員、項目協調員：

要求大專以上文化程度(中國大學專科學歷或美國社區學院學歷以上)，可熟練以中英文工作，中文流利，會廣東話者優先考慮，有健康服務背景最佳。電話接聽員工作內容為，經培訓後接聽轉到個人手機 上的中文熱線電話，並回覆中文短信；項目協調員職責包括聯繫政府衛生部門、合作機構，組織社區健康服務項目等。

2.海報編輯、網站編輯、新聞撰稿及編輯、醫學 科普撰稿和編輯：

海報編輯要求有圖形設計與海報創作編輯技能，有中英雙語文字編輯能力；網站編輯要求有網頁設計、編輯技能和經驗，具中英雙語能力，歡迎高中及以上學生報名；新聞撰稿及編輯要求有較強的中文撰稿及編輯能力；醫學科普撰稿和編輯要求有醫學或健康類專業教育 背景，且具中文能力。

3.其他義工

其他義工需要支持的服務項目包括健康服務日及健康體檢、老年健康教育和社交支持活動辦、老年常見病專題互助組活動、心理健康家長指導班等。工作內容包括組織現場或線上服務，歡迎居住本地、18歲以上民眾報名。

有意申請前兩類崗位者，可將姓名、聯繫方式和申請崗位短信至(240)658-9228，報名其他類義工可上網登記：https://bit.ly/3KennSu。