華府提高醫療便利 6台急救自動販賣機上路

華府 4日宣布現推出一個應急醫療的試行項目，在全市各區域共安置六台「急救自動販賣機」(Harm Reduction vending machine)，提供各類自我保健產品，包括衛生用品、芬太尼貼布(Fentanyl strips)、納洛酮(Naloxone，商品名為Narcan)等。

民眾們對此項目褒貶不一，有人讚許能讓醫療更便利，但也有人擔憂治標不治本，甚至可能惡化藥物濫用或遊民 問題。

此試行項目由華府衛生局、行為健康局(Behavioral Health)、以及消防與應急醫療隊聯合推出，旨在為民眾提供更便利、及時的關鍵醫療服務，市府官員將評估各區域民眾的健康變化，同時觀察此類自動售賣機是否會導致藥物濫用，綜合考量再決定未來是否成為長久計畫。

華府衛生局2021年10月向「家庭與社區資訊服務」(FMCS)和「改善生活減輕傷害」(HIPS)的兩個社區組織提供獎勵基金，支持他們將在全市安設與醫療保健品相關自動販賣機的想法付諸執行。

市府表示，六台自動販賣機的安設位置主要以藥物濫用或毒品 問題嚴重的社區為主，還有遊民較多的社區，部分位於消防局旁，還有一台位於Whitman Walker健康中心附近，民眾可在任何時間購買需要的產品。

多數民眾對此概念表示歡迎，稱將一定程度上減少專業醫療人員的工作負擔，同時提升醫療的及時性與便利程度，不過也有民眾擔憂，這可能讓藥物濫用和遊民問題惡化，此外某些應當尋求專業治療的患者，可能會因為有藥物自動販賣機，反而會「自作聰明」買藥，因而耽誤治療，更不利於身心健康。

有民眾稱，在藥物濫用問題嚴重的地區設置自動販賣機，只治標不治本，甚至可能引來更多遊民聚集，讓社區發展更兩極化。