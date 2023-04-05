分心駕駛奪命 維州、華府死亡車禍增14%

2020至2021年，華府和維州與分心駕駛有關的致命車禍都增長14%。（記者張筠 / 攝影）

分心駕駛(distracted driving)是全美多數各大城市都面臨的普遍問題，研究顯示，新冠疫情後，涉及分心駕駛的車禍 劇增，2021年全美有至少3522起致命車禍與駕駛分心有關，比前年增長12%；華府 和維州 也有相似趨勢，大華府地區唯有馬州情況比較好。

根據國家公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration)日前公布的報告，分心駕駛主要包括，開車時打電話、發短信、瀏覽社交平台、調整收音機等，一切可能分散司機注意力的事情都可能帶來致命後果，數據顯示2021年全美因分心駕駛導致的致命車禍有3522起，比2020年多了368起。

維州費郡(Fairfax County)警察局交通署官員尤斯特(Ian Yost)說，智慧型手機大大提升了民眾分心駕駛的機率，一定程度上導致道路更不安全，「只要駕駛員的注意力從道路上轉移，不論是滑手機、吃東西或低頭拿東西，都可能因反應慢了一點引發意外」，他說，當超速和分心駕駛疊加時，更容易造成致命事故，尤其對行人和自行車也是很大威脅。

大華府多郡市也有相似趨勢，維州2021年分心駕駛導致車禍死亡人數有973人，比2020年增加14%，華府同期增幅相同，從2020年的26起案件增長到2021年的41起，大華府地區唯有馬州情況稍好，致命車禍從573起降至561起，降幅2.1%。