華府生活成本排全美第4高 住房開支太貴是主因

美生活開銷前十名都會區 製表／記者張筠

公寓出租網站Apartment List日前推出衡量美國各大城市生活水平的網路服務，該網站根據生活成本為各城市列出排名，提供民眾定居指南，該網站評估顯示，華府 的生活成本排名全美第四高，比全美平均高53%，其中最主要是因住房成本過於昂貴。

Apartment List網站綜合各城市民眾在住房、生活用品和雜貨(grocery)、醫療保險 、水電網等基本設備(utilities)、以及通勤方面的平均費用，列入基本生活開銷，以此對比美國各大城市的生活水平，並讓有計畫搬遷的民眾了解自己的收入應達何種標準才足夠支付各項開銷。

華府都會區的生活成本在全國前100大都會區中排名第四高，比全美平均高53%，雖然各大城市都存在房屋售價、公寓租金持續上漲的情況，但大華府的住房成本比全國平均多1.44倍，民眾生活壓力更大。

Apartment List經濟分析師薩維爾提(Chris Salviati)表示，華府的住房資源明顯供不應求，各郡市也將增加可負擔住房資源列為城市發展的優先事項。

除了住房，華府多方面生活開銷也都比全國平均高，生活用品及雜貨開銷比全國高5%，通勤費高10%，水電網等費用多18%，唯一有醫療保險費用比全國平均低5%。

根據Apartment List排名，前十名昂貴的都會區中，加州 占比最高，共有五個，其中舊金山的生活成本為全美最貴，其住房費用為全國平均的兩倍有餘；綜合排名第二為紐約市，第三名為加州安那罕(Anaheim)，第五名是加州洛杉磯，維州阿靈頓郡(Arlington)和亞歷山卓市(Alexandria)則分別排名第十和第11，住房成本分別比全美平均高39%和35%。