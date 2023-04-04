華府2場Open Streets 6月、10月舉辦

Open Streets活動除了刺激經濟，也提倡民眾選擇綠色、健康方式出行。（市府提供）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)日前公布，2023年的Open Streets活動將在6月和10月各舉行一次，此活動是華府的年度傳統，各領域的組織和商家們會在此活動上展示特色文化、才藝、服裝、飲食等，每年地方商家也會舉行特色促銷，展現華府生機蓬勃的一面，此外該活動也旨在鼓勵民眾健康出行，選擇步行、自行車或電動滑板等方式，支持環境保護。

包瑟政府表示，今年Open Streets活動有兩天，分別是6月4日在12街與Franklin街至Michigan Ave交會的路段，以及10月7日在Georgia Ave上，兩天活動都從上午9時持續至下午3時，「平時車水馬龍的街道將全部封閉，讓民眾盡情體驗華府的多元文化」，此舉旨在鼓勵民眾多以綠色、健康的方式出行，減少駕駛，既保護環境，也有益身體健康。

華府年度Open Streets將在今年6月4和10月7日舉行，地方商家將展示特色服務和商品，還有各類文化體驗。（市府提供）

包瑟說，戶外活動不僅讓民眾更多在社區走動、觀光 ，同時此方式在疫情後也更為民眾所接受，商家們有機會展示特色服務和產品，進一步刺激消費，不少民眾和團體也會在街頭創作或表演，還有健身 體驗課、異國美食等，很適合親子活動和年輕人社交。

包瑟表示，此活動能促進民眾與鄰里互動，對城市、道路規畫能有更多建設性建議，將有利於華府發展。