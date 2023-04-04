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北維州老年人口12年增61% 全美第6高

記者張筠／維州報導
報告指出，北維州老年人口近十年內增長61%，增幅排名全美第六。（取自老齡化社區基金會報告）
報告指出，北維州老年人口近十年內增長61%，增幅排名全美第六。（取自老齡化社區基金會報告）

維州的「老齡化社區基金會」(Community Foundation's Aging)日前發布一份報告，在全美前50個大都會區中，北維州65歲及以上的人口增長排名第六，養老壓力越來越大，該基金會建議政府和民間組織，推動增建對老年人更友好的平房，增加可負擔住房資源等。

該報告指出，從2010年至今，北維州(Northern Virginia)65歲及以上的人口增長了61%，該年齡段民眾數量在2020年時約有31萬人，該基金會表示，與老年人生活質量最相關的三個因素包括家人、方便老人的住家，以及預算，北維州若要提升老年人的生活質量，減輕年輕人的負擔，必須增加養老資源。

該報告表示，北維州平均32名居家健康和個人護理的專業人員照顧1000名老人，而居家護理服務平均每小時要28元左右，從市場普遍情況考慮，老人平均每月需花費5300元才夠支付標準居家護理服務的費用。

方便老人居住的房屋也是老年人生活品質的一大重點，不過該報告發現，由於身體老化，多數老年人更傾向住平房，但北維州多數新建和已有的房屋都為多層的獨立房屋(single-family homes)，不太方便老年人的日常生活，除了上下樓梯不方便，發生意外時也難以及時發現，還可能因房屋過大導致老年人孤獨、空虛，不利心理健康。

根據「老年指數(Elder Index)」的數據，老年人每月在住房、飲食、交通三方面的花費在1700元至3300元不等，「老齡化社區基金會」的報告表示，北維州多數老年人可以負擔得起這些開銷，但這是因為此地區的民眾普遍收入較高，經濟富裕的老年人也較多，而並非北維州養老的比較可以負擔得起。

該基金會建議北維州政府應增加理財的服務資源，讓民眾可更早思考未來與養老相關的經濟事項，至於對老年人友好的住房資源和便利性問題，政府和民間組織應增建適合老人生活的單層獨立房屋和連棟屋(townhouse)，也要完善能支持老年人出入的電梯、輪椅通道等設備。

該基金會也提出普遍性建議，提倡大都會區增加可負擔住房資源，減輕各年齡段民眾的生活負擔，也有助於解決城市養老問題。

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