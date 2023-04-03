維州中槍小學教師：學校官員多次忽視警告 起訴求償4000萬

維州紐波特紐斯市(Newsport News)小學教師澤溫爾(Abby Zwerner，圖)今年初被班上一名男童射致重傷，她3日提起訴訟，指控Richneck小學官員多次忽視教職人員的警告，導致嚴重後果，要求學校賠償4000萬元。美聯社

維州紐波特 紐斯市(Newsport News)小學教師澤溫爾(Abby Zwerner)今年初被班上一名男童射致重傷，她3日提起訴訟，指控Richneck小學官員多次忽視教職人員的警告，導致嚴重後果，要求學校賠償4000萬元。

25歲的澤溫爾1月6日被一名六歲男童迪伍(John Doe)射傷，她住院兩周，經歷四次手術，如今身心仍在康復中；澤溫爾提起的訴訟指出，教職人員多次向校方官員提醒學校有危險武器，且迪伍處於「暴力情緒」(violent mood)中，威脅其他同學的安全，但在多名教職反映後，學校官員仍不積極處理，甚至忽略教職人員的警告，導致她深受重傷，學校許多師生也因此留下心理陰影或情緒創傷。

該訴訟的被告包括紐波特紐斯市公校 教委、該公校系統的前教育總監 喬治·派克(George Parker III)、Richneck小學前校長紐頓(Briana Foster Newton)和前校長助理伊波尼·派克(Ebony Parker)，澤溫爾指控他們都知道迪伍在學校和家中都有「隨機暴力(random violent)」的行為，甚至多年前還有掐幼兒園老師脖子的危險舉動，「所有被告都知道迪伍有攻擊學生和老師的傾向，且他會傷害一切不合他意的人，包括校內和校外的人員。」

紐頓的律師此前曾表示，紐頓在案發當天，對男孩帶槍到學校一事並不知情，也沒有收到任何關於此事的報告。

該訴訟指出，學校官員曾因迪伍威脅其他同學安全、咒罵教職人員而將他轉學，但允許他在2022年秋天回到Richneck小學上一年級，條件是他父母其中一方必須陪同上學；「Richneck小學管理層都知道教師們對迪伍的行為有顧慮，但總是無視，他常常被帶到辦公室，但沒過多久就回來，手裡還拿著糖果」，此外，迪伍的父母拒絕讓孩子參加特殊教育的班級。

該訴訟也指出，澤溫爾受到「永久性的身體傷害」，此外還有身體疼痛、精神創傷、收入損失等其他損害，因此要求被告賠償4000萬元。

紐波特紐斯市公校系統發言人普萊斯(Michelle Price)、公校教委會主席斯洛斯勞(Lisa Surles-Law)及其他教委，在發稿前並未對此訴訟予以任何評論。

此案發生近三個月，截至目前沒有任何人面臨任何指控，時任的紐波特紐斯市公校教育總監在槍擊案發生後被辭退，伊波尼·派克也辭職；一名學校官員表示，紐頓仍在該市公校系統工作，但不知具體職位。

該市公校教委此前也表決通過，在全市學校安裝金屬探測儀，並給所有學生發放空書包，避免危險武器進入校園。

此案備受全國關注，多數人不解如此幼童到底如何獲取母親的合法槍枝，甚至懂得使用，此外他射傷老師的原因和動機也引發許多猜測。