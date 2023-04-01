大華府活動看板╱華裔鋼琴家陶康瑞 8日音樂會

陶康瑞(左)和坎貝爾(右)4月8日將在菲利普美術館帶來沉浸式藝術音樂演出。（主辦方提供）

●華裔鋼琴家陶康瑞和大提琴家坎貝爾4月8日晚上6時30分，在菲利普美術館 (The Phillips Collection)舉行音樂會，在116號畫廊演出作曲家凱薩琳蘭姆(Catherine Lamb)的新作品，為一場沉浸式的畫廊表演。陶康瑞四歲首次站上鋼琴演奏舞台，八歲與猶他室內樂團合奏。

音樂家在4月8日表演後將與觀眾面對面交流。菲利普美術館1921年開幕，是美國第一家現代美術館，不僅收藏有眾多歐洲印象派畫家的名畫，也有許多20世紀的美國繪畫作品。地址：1600 21st St NW, Washington, DC 20009。活動詳情：https://bit.ly/3K0bLT5。

史密森尼合唱團選團員 13日起排練

●史密森尼合唱團即日起徵求各聲部團員，如獲選每周二晚會在史密森尼中心練習，歡迎報名。該合唱團除了每年兩場音樂會，還有不定期演出機會，由音樂專家指導，並到華府各地交流。

成員將接受聲樂技巧的一般指導，包括健康呼吸管理練習，以唱歌和提高歌唱音調和音域、基本的音樂閱讀指導等。合唱團4月13日至6月1日共有八次排練，每周二晚6時30分至8時30分。最終將在6月8日晚帶來免費演唱會。排練地址：Dillon Ripley Center, 1100 Jefferson Dr, SW, Washington, DC 20560。有意加入者可登錄：https://bit.ly/3Zvo7IG。

植物園 展出胡可敏文房供石

●著名旅美華人 賞石收藏家胡可敏，承襲家學，長期致力古典文房供石的收藏、研究與宣傳，對中國賞石文化在當代西方的傳播作出了積極的貢獻。日前她將藏品捐赠美國國家植物園，相關展覽將持續至 2023 年底。胡可敏本次捐贈的高規格供石以傳世古石為主，不僅有靈璧、太湖、昆山、英德等經典石種，還有多種地方名石，極富研究和鑒賞價值。國家植物園地址：3501 New York Avenue, NE, Washington, DC 20002。詳情：https://bit.ly/2vRjZai。(記者王福權)