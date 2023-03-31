維州費郡公校：人為失誤延遲通知獎學金 未打壓亞裔生

報告顯示，費郡28所高中裡，有八所學校延遲告知學生在國家優秀獎學金計畫中獲得嘉獎榮譽。（費郡公校提供）

維州 多郡市高中日前被曝延遲通知學生在「國家優秀獎學金計畫」(National Merit Scholarship)中獲得嘉獎(commended students)的榮譽，費郡(Fairfax County)公校 系統29日公布調查發現指出，該事件是由於部分學校失誤，以及該郡缺乏全郡範圍的規章導致。

維州至少13所高中今年1月被指刻意推遲告知學生在國家優秀獎學金計畫中獲得嘉獎榮譽，以致影響他們申請大學的流程，其中波及大量亞裔 學生，也涉及北維州明星高中湯瑪斯傑弗遜中心(TJ高中)，維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)1月初步調查後稱此為惡意打壓亞裔學生的行為，因此發動針對費郡公校系統的全面調查。

與此同時，費郡公校系統(FCPS)也展開獨立調查，公校教育總監雷德(Michelle Reid)29日在家長會上公布調查發現，費郡28所高中裡，有八所學校未在去年11月1日通知獲嘉獎的學生，主要是因學校人員失誤或溝通不當，但此事「與族裔完全無關，各校也沒有貶低任何學生的用意」，以此反駁州府此前的懷疑和指控。

雷德表示，多數延遲通知的學校是因教職人員不知道通知有截止時間，而費郡公校的絕大多數學生也未因通知延遲而受影響。

調查報告指出，獲獎學生的證書在去年9月15日左右送達TJ高中，不過該校當時負責學生服務的主任柯薩卡(Brandon Kosatka)不知道自己需要通知並發送證書給學生，更沒意識到此事有時間限制，他也以為國家優秀獎學金機構會直接通知學生，因此沒有重視此任務。

相似的，費郡Langley高中也因文書監督不當而延遲通知，West Potomac高中因「不了解此事作業流程」而耽擱。

費郡公校系統現已推出新規，要求學校校長和其他官員收到「國家優秀獎學金計畫」公布的結果後，須在兩周內以書面形式通知學生及家長，並要告知學生他們將何時收到嘉獎證書。

有家長要求雷德公布調查報告的全部內容，但雷德以「律師與客戶之間的保密條例」為由拒絕公開，僅提供要點；另有家長稱，相比耗費大量時間展開調查，公校系統更應該支持受影響的學生，並給教師們培訓。

州檢察長邁爾斯辦公室發言人28日以「調查仍在進行中」為由，拒絕評論州府調查。

除了公布關於學生獎學金通知的調查，費郡公校系統也表示，許多教職人員近期因此事「受到騷擾或威脅，包括有針對性的惡意電話和有仇恨言論的電子郵件」，這些惡性行為影響教師心理，也導致老師們無法專注於授課。