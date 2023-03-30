罹多發性硬化症20年 馬州第一夫人分享經歷

馬州 第一夫人黛恩·摩爾(Dawn Moore)本周表示，她在過去20多年與多發性硬化症(multiple sclerosis)抗衡，她分享個人經歷，希望改變公眾對這種免疫性疾病的認識，也盼望能對患有相似疾病的民眾給予鼓勵。

馬州州長摩爾(Wes Moore)將3月設為「馬州多發性硬化症意識月」，表達對妻子和患有相似疾病人群的支持與鼓勵，「我以妻子為榮，她將自身故事分享出來需要很大的勇氣，我很榮幸能陪伴她走過這段旅途，未來也會繼續與她一同為馬州所有的殘障人士發聲。」

黛恩·摩爾表示，她的多發性硬化症已在緩解，目前沒有服用任何藥物，不過她在20多年前確診時，「生命仍經歷很大打擊，生活徹底被改變」；多發性硬化症是一種免疫性中樞神經系統疾病，是發生於腦部與脊髓的疾病，因免疫系統失調而破壞自體中樞神經。

黛恩·摩爾說，在與疾病抗衡的過程中，她了解到每個人都有不同的起伏，「最重要的是不羞於分享我們的經歷，因為這是關乎我們生存和生活的故事，也能改變公眾對這類疾病的看法。」

身為馬州第一夫人，黛恩·摩爾的一大目標是與各類組織機構合作，支持馬州有多發性硬化症的病人及其家屬；黛恩和丈夫摩爾2007年結婚，育有兩個孩子。