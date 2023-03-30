填補墮胎需求 馬州新診所6月啟動

馬州 民主黨籍州長摩爾(Wes Moore)上任後，明確表示會保護民眾的墮胎 權益，日前一家全新的墮胎診所宣布將於今年6月開業，該診所專門設在保守的西維吉尼亞州 (West Virginia)對面，預計將服務來自附近「墮胎服務荒漠」州的許多婦女。

該全新墮胎診屬於「馬州女性健康中心」(Women's Health Center of Maryland)，位於馬州Cumberland，距離西維吉尼亞州邊界僅五哩；該診所今年6月將開始提供服務，屆時剛好是最高法院推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)滿一周年。

西維吉尼亞州議員去年剛通過嚴格控管墮胎的法案，該州Charleston區域的女性健康中心前執行主任奎諾茲(Katie Quiñonez)說，該區域算是「墮胎資源的荒漠帶」，方圓數小時的地區，沒有任何診所可提供墮胎服務，馬州的新診所將給部分女性帶來曙光。

奎諾茲原在Charlestion女性健康中心工作，這原是西維吉尼亞州唯一有提供墮胎服務的診所，但去年該州墮胎法案進一步收緊，該中心也被迫停止提供墮胎服務，但仍有與生育健康相關的醫療保健、性別激素療法等服務。

馬州Cumberland的女性健康中心將是馬州西部唯一一家提供墮胎、計畫生育、性別激素療法等服務的獨立醫療機構，服務西維吉尼亞州、馬州西部、賓州中南部、俄亥俄州等地區的居民，奎諾茲將到該中心擔任執行主任，她表示，附近的州和地區都有嚴格控管墮胎的規定或法令，因此該中心預計將吸引許多女性。

Cumberland的診所從上周開始重整翻新，包括安裝全新的醫療設備、深度清潔、更換地板、重新刷漆等，翻新工程和執照申請總耗資117萬元，預計第一年的運營成本為76萬3000元，這類獨立運營的墮胎中心一般都依賴捐獻運營，資金來源包括全美各地的墮胎維權組織和基金會，「馬州女性健康中心」未來將創建自己的資金流，並目標與州府合作成立董事會。

在美國獨立運營的診所提供最多與墮胎相關的醫療服務，尤其是給低收入群體和住在偏遠地區的民眾，這些機構多在懷孕早期(first trimester)提供手術或藥物墮胎的選擇；在最高法院推翻「羅訴韋德案」後，全美15個州的至少66家墮胎診所停運，目前有14個州完全沒有墮胎診所。