我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

Max Long 專精屋頂換新及維修承接住宅、餐館、商業工程 三十一年歷史 經驗豐富 免費估價

本報華府訊
專業的Max Long屋頂換新及維修，使您的屋頂亮麗耐用。
專業的Max Long屋頂換新及維修，使您的屋頂亮麗耐用。

每逢遇到傾盆大雨或強烈風暴，屋頂往往因日久失修，承受不了猛烈風吹雨打，以致屋頂漏水，而要進行緊急維修或屋頂換新的工程。Max Long Home Building Services絕對幫到您，因為它是一間專精住宅、餐館、商業屋頂換新及維修的公司，已有三十一年歷史，經驗極為豐富。只要一通電話，可為您免費估價，而且很迅速地來到府上幫您維修或換新，多年來為大華府服務，蠃得顧客一致讚賞。

Max Long Home Building Services專精住宅、商業屋頂換新維修，包括各類屋頂(roofing shingles)、塑料外牆板(Siding)、窗戶(Windows)，承接住宅、餐館、商業公司的工程，工精價廉，保證給您最優惠價。而且Max Long持有相關執照，包括MD執照M.H.I.C.#33606，VA執照Class A#2705-054325A，也持有$3,000,000的責任保險，絕對讓您放心。再加上Max Long員工態度親切，非常盡責，在施工其間，積極處理工程垃圾及妥善地安排週圍環境的安全，讓工程安全順利及快速完成，而且手工極佳，所以Max Long多年來獲得一致好評。

如果您有屋頂、Siding或窗戶的問題，今天請即致電Max Long Home Building Services，馬州MD請電:301-570-5001，維州VA請電:703-344-6130，巴爾的摩Baltimore請電:443-878-9407。    

馬州 風暴 保險

上一則

1年內害孫子淹死、孫女熱死 佛州祖母被女兒要求判入監

下一則

71歲重聽婦 轉機未果竟被捕

延伸閱讀

獨棟屋與公寓價差3倍 維州阿靈頓全美第2高

獨棟屋與公寓價差3倍 維州阿靈頓全美第2高
懷念手排小車

懷念手排小車
找第一份工

找第一份工
發生火災怕拿不到理賠？業者提醒：家中財物要拍照存檔

發生火災怕拿不到理賠？業者提醒：家中財物要拍照存檔
聯邦遲疑 第二大道地鐵延長工程喊價77億

聯邦遲疑 第二大道地鐵延長工程喊價77億

熱門新聞

遇害的2歲男童泰倫．莫斯利。(美聯社)

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

2023-04-01 20:51
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)

塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

2023-03-28 10:22
德布斯的寵物狗納米日前在27小時內產下21隻小狗。（德布斯提供）

維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄

2023-03-30 02:12
化學污染物流入德拉瓦河，費城居民擔心自來水遭到污染，搶購瓶裝水。(美聯社)

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

2023-03-28 17:50
德州公共安全停日前在一輛舊卡車內，發現58位非法移民。（德州公共安全廳）

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

2023-04-02 16:39
伊州州眾議會通過的新法，允許企業、商家設立「帶多間廁所的洗手間」開放為全性別使用，而非過去僅限獨立單間給全性別使用。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州允許男女同廁 眾議會表決過關

2023-03-29 11:29

超人氣

更多 >
丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞
阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用