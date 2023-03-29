獨棟屋與公寓價差3倍 維州阿靈頓全美第2高

維州阿靈頓公寓平均售價為41萬5000元。（記者張筠／攝影）

大華府 地區的房市走向備受矚目，日前房產網站Point2Homes發布最新報告，顯示維州 阿靈頓郡(Arlington County)獨棟房屋(single-family house)的價格與公寓(condo)價格相差甚遠，前者比後者高出將近三倍，該差距幅度僅次於華盛頓州 的貝爾維尤(Bellevue)，排名全美第二。

Point2Homes綜合全美150座城市和郊區的房價，分析在美國各地的公寓屋主需要多少額外收入才能換一套獨棟房屋，以此評估民眾的住房資源和生活水平。

該報告指出，阿靈頓郡公寓的平均售價中位數為41萬5000元，而獨棟房屋為113萬2000元，是公寓的近2.73倍；維州亞歷山卓市的差距為大華府地區的第二高，獨棟屋價格比公寓高1.27倍，在全美排名第八。

差距最大的是華盛頓州貝爾維尤，該地區獨棟房屋平均售價152萬5000元，公寓為53萬5000元，前者是後者的2.85倍，該差距排名全美第一。

相比之下，首都華府的房價差異較小，獨棟房屋的價格(72萬7000元)比公寓(44萬3000元)只高了64%。