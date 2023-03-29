維州費郡監委加薪30%過關 明年生效

維州 費郡監委會(Fairfax County Board of Supervisors)本周以8比2的表決結果，通過給未來監委會成員調升30%薪資的議案，該委員會表示，這是八年來的首次調漲，因此幅度較大，但此事仍引發許多官民不滿，反對者表示其他郡府職員的薪資僅調漲2%，監委會卻獨漲三成不公平，也有費郡民眾稱「以此為恥」。

根據該決議，未來費郡監委會成員的年薪將從9萬元升至12萬3283元，監委會主席的薪資則會從10萬元上升至13萬8283元，相當於調漲30%，該決議將依照維州法律，在明年1月1日生效，屆時新任的費郡監委會將上任。

今年即將退休的費郡監事會委員福斯特(John Foust)本月稍早時，向監委會提出此動議，表示該委員會自2015年就從未調整薪資，因此提議將委員的年薪升至13萬元，而主席的提高到14萬至14萬5000元，不過多數人對此有所保留，他們同意提薪，但稱幅度過大。

費郡納稅人聯盟董事會(taxpayer alliance board)成員麥克安德魯(Charles McAndrew)表示，一開始聽聞此調薪計畫，覺得「荒謬至極」，但了解到監委會八年來從未漲薪，便能理解，不過他建議將薪資漲幅控制在3%，「當郡府其他職員的薪資普遍調漲2%時，監委會漲薪3%，是完全可接受且合理的。」

部分民眾表示，郡府職員和公共安全等領域工作者的薪資結構並沒有相似幅度的調整，因此他們反對費郡監委會的提議，費郡居民羅莉安(Alicia Loloiian)甚至表示「以此為恥」，「(監委會)僅給郡府職員2%漲薪，卻給自己30%加薪，一開始甚至提議要40%至45%的調漲，這真是太丟人了，我實在沒臉說自己是費郡居民。」

居民迪保羅(Holly DePaul)也說，考慮到房產稅和通貨膨脹 的影響，費郡監委會的決議不妥當，「費郡普通人家的房地產税已增長不止兩倍，通貨膨脹率又達8%，而家庭收入僅為原來的67%，民眾生活壓力極大，郡府官員如此調漲薪資顯得不合時宜。」

雖然反對批評聲不停，仍有民眾支持該決議，表示費郡監委會平時的職責重大，郡府許多職員都比監委會成員賺得多，布萊嫩(William Brennan)說，監委會每年要通過數十億元的預算 計畫，任命郡府各部門的領袖，還要監督各部門的工作，八年未調薪，如今補足很合理。