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防濫用藥物 蒙郡高中收緊外出午餐限制

記者張筠／馬州報導

馬州蒙郡Quince Orchard高中一名學生21日在校外一家麥當勞用藥過量，引起社區高度關注，而青少年濫用藥物也再度成為家長和教師們擔憂的問題，該校校長日前宣布，收緊學生在校外用餐的規定，加強防範學生身心健康受損，新規即日起生效。

該校一名學生21日午餐休息時間，在蓋城(Gaithersburg)一家麥當勞廁所裡服用NARCAN，由於服用過量致送醫急救，校方表示，還好當時該學生的朋友們致電911，才使該學生身體所受傷害程度減緩。

學校官員也到該麥當勞了解情況，並在近期給有需要的學生們提供心理諮詢輔導。

Quince Orchard高中校長托馬斯(Elizabeth Thomas)事發後通過推特宣布，示為了減少不良行為，保護學生們在校外的身心健康，該校將積極實行午餐條例，嚴格規定可到校外吃午餐的人員及條件。

根據該規定，九年級和十年級的所有學生都不得到校外吃午飯，高年級學生若要出校門，出入時必須出示學生證，但若沒有學校官員的許可，學生們不可開車出校；出校享用午餐的學生，應當遵守蒙郡公校系統的學生規範，對待其他學生、教職人員，以及社區商家業主等應尊重、有禮貌。

違反學校規定的學生將被記錄，並剝奪未來可在午餐時間出校的權利，校方也將告知家長。

年輕人用藥過量的問題引發家長擔憂，蒙郡警方表示，去年共有48起涉及青年人的濫用藥物事件，其中11起為致命案件；有家長表示，新冠疫情後學生心理狀態不佳，雖然教育機構和家庭長輩努力教育，但部分學生仍不尋求正規的解決方式，而是被他人影響，甚至誤入歧途，進一步傷害自己的身心健康。

有家長表示，收緊校外午餐的規定有一定幫助，但仍「治標不治本」，學校應有專業人員定期與學生面談，了解年輕人的心理狀態，正確疏導學生們的壓力和情緒。

麥當勞 教育 疫情

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