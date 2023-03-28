馬州蒙郡郡長艾瑞奇 赴台參加智慧城市峰會

台灣2023年智慧城市峰會今(28日)啟動，蒙郡郡長艾瑞奇攜代表團赴台參加。（取自官網）

馬州 蒙郡(Montgomery County)郡長艾瑞奇(Marc Elrich)日前赴台灣參加「智慧城市峰會及交流展」(Smart City Summit & Expo)，向國際推介蒙郡經濟與科技發展，吸引商家和蒙郡進駐蒙郡，該峰會今(28)日啟動。

台灣2023年智慧城市峰會及交流展28日至31日在台北南港會展中心舉行，30日至4月1日則在高雄會展中心進行，今年峰會主題為「數位轉型與綠色過渡」(Digital Transformation & Green Transition)，重點呈現各城市在醫療保健、交通運輸、可持續發展、創業推廣等領域的數位嘗試和科技開發，整個峰會將有上千場會議，及60多場專業論壇，預計會迎來15萬名訪客，600多位參展人。

本次峰會將有四個品牌展，包括智慧醫療展(SHE)、智慧教育展(METAEDU)、智慧建築展(iBE)、2050淨零城市展(Net Zero City Expo)，拉動私人投資，推動綠色就業 ，實現城市的可持續發展。

與艾瑞奇同行前往台灣的包括蒙郡經濟發展公司董事會主席、蒙郡郡議會經濟委員會主席、蒙郡首席信息官，以及多名蒙郡科技創業團隊的代表。

艾瑞奇說，台灣主辦方期待蒙郡分享與環保相關的「氣候行動計畫」(Climate Action Plan)，他和蒙郡代表團隊也將與台北醫學 大學(Taipei Medical University)和國立台灣大學(National Taiwan University)交流，分享馬里蘭大學(UMD)醫療計算研究所(Institute for Health Computing)的項目，並與台灣商家業主探討未來在美國東岸建設研發中心以及與蒙郡合作的可能性。

艾瑞奇表示，這是他擔任郡長以來首次參加的與經濟貿易相關的國際活動，「這將是推廣蒙郡經濟、科技、數位化的好時機，提升蒙郡在國際的知名度，吸引更多民眾遷入，發展智慧產業。」