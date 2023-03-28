維州費郡公校 擬禁學生穿睡衣上學

維州最大的費郡公校 系統(FCPS)日前提議更新在校規定，包括禁止穿睡衣到校上課，違規者可能被趕出課堂；若學生使用大麻 或飲酒，必須參加行為輔導計畫；其他內容包括擴大手機配備的定義範圍，規定學生不得在課上用耳機。

費郡公校系統日前提議修訂「學生權利和責任手冊」(Students Rights and Responsibilities handbook)，該公校系統每年審閱此手冊，費郡教育總監助理博伊德(Michelle Boyd)說，今年提議的主要更新內容涉及服裝規定、藥物或酒精濫用、騷擾、霸凌 等領域。

根據該修訂草案，除了特殊的「睡衣日」(pajama day)，學生不得穿睡衣到校，違規者可能會被趕出課堂，或被記違規，不過該草案並未明確定義何種類型的衣服算為睡衣，也沒有指明特定品牌的衣服。

此外該修訂提案也禁止學生在課堂上或課間穿帽衫夾克(jackets with hoods)，也禁止穿過於曝露、不合時宜的衣物，包括會露出內衣褲的服裝。

費郡公校系統也更新關於藥物濫用和危險武器的規定，若學生在學校有酒精和大麻等藥物濫用，第一次違規就必須參加行為干預輔導(intervention program)，家長也須配合學校。

其他修訂內容包括更具體的定義「歧視性騷擾」(discriminatory harassment)，並將欺侮(hazing)他人的行為設為與州府統一的「五級違規行為」；費郡公校系統也考慮配合維州州議會的立法內容，若有學生被霸凌，或涉及霸凌、欺負他人的案件，公校系統要求校長在24小時內通知該學生的家長或監護人。

費郡公校系統也計畫將蘋果的AirPods，及其他耳塞式(earbuds)及頭戴式耳機(headsets)定義為手機相關的配置，因此在課堂上必須靜音且不得使用。

費郡公校系統將在5月表決這一系列的修訂草案。