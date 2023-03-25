我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

華府草間彌生展 再延長至今年夏季

記者張筠╱華盛頓報導
華府的草間彌生展覽深受民眾喜愛，主辦方22日宣布將二度延長，展覽持續至7月16日。（赫希洪博物館提供）
華府的草間彌生展覽深受民眾喜愛，主辦方22日宣布將二度延長，展覽持續至7月16日。（赫希洪博物館提供）

華府赫希洪博物館(Hirshhorn Museum)和雕塑公園(Sculpture Garden)合辦的草間彌生展覽，將延長展出至今年7月16日，這已是該展第二次決定延長。

主辦單位22日表示，3月22日正逢藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)的94歲生日，其特展「永恆的人：草間彌生的赫希洪收藏」(One with Eternity: Yayoi Kusama in the Hirshhorn Collection)從去年春季開始在華府赫希洪博物館展出，原定持續至當年秋天，但因該展覽備受民眾喜愛，吸引成千上萬華府居民和遊客參觀，主辦方決定再次延長至今年夏季。

當前展覽專門展示日本藝術家草間彌生1965年的第一個無限鏡室「Phalli's Field」作品，這是她在紐約嘗試表演藝術時的創作，她89歲時的特展「我在宇宙中心跳舞」也有展示此作品，因獨特的視覺效果，每次展出都吸引大量民眾參觀、拍照。

赫希洪博物館的草間彌生展完全免費，但13歲及以上民眾須訂票，當天門票會在前一天中午放出，每人最多可訂兩張，參觀時限為15分鐘，每天上午10時至下午4時30分開放。詳情可訂票：https://bit.ly/3TIxYcN。

博物館 華府 雕塑

上一則

德州人語／餐廳套路多 小費文化勿變味

下一則

議員提案禁髮型歧視 盼成皇冠法案第21州

延伸閱讀

美與3太平洋島國談續簽協定 擬20年經援70億美元

美與3太平洋島國談續簽協定 擬20年經援70億美元
包瑟新財年預算草案 聚焦振興市中心 鼓勵恢復實體辦公

包瑟新財年預算草案 聚焦振興市中心 鼓勵恢復實體辦公
擔心被中國報復 專家：越南不願升級美越全面夥伴關係

擔心被中國報復 專家：越南不願升級美越全面夥伴關係
資深記者：炸掉北溪管線的幕後黑手是美國 有新證據

資深記者：炸掉北溪管線的幕後黑手是美國 有新證據
草間彌生「無限鏡屋」重返紐約 5月12日起夢幻體驗

草間彌生「無限鏡屋」重返紐約 5月12日起夢幻體驗

熱門新聞

李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

2023-03-17 12:12
俄州大學生米科克在春假期間前往墨西哥旅遊時死亡。(俄州大官網)

「四級警告：禁止旅行」 春假遊墨西哥 俄州大學生身亡

2023-03-20 15:22
賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

2023-03-24 23:40
未做定期清潔，隨身水瓶可能比馬桶座墊還髒。（取自WaterFilterGuru網站）

自備水瓶「每周應該消毒」否則比馬桶座髒4萬倍

2023-03-24 11:36
芝加哥地區的房屋首購族，只要收入符合規定，將有機會拿到3000元的頭期款補助。(特派員黃惠玲／攝影)

首購族買房頭期款補助3000元 全美10都會區可申請

2023-03-20 12:46
住在坎伯蘭郡的威廉斯夫婦在家遭兒子克雷格殺害。（取材自臉書）

人倫悲劇...家中搜出刀斧 新州男涉手刃六旬父母

2023-03-18 14:33

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光