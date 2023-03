華府草間彌生展 再延長至今年夏季

華府的草間彌生展覽深受民眾喜愛,主辦方22日宣布將二度延長,展覽持續至7月16日。(赫希洪博物館提供)

由華府 赫希洪博物館 (Hirshhorn Museum)和雕塑 公園(Sculpture Garden)合辦的草間彌生展覽,將延長展出至今年7月16日,這已是該展第二次決定延長。

主辦單位22日表示,3月22日正逢藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)的94歲生日,其特展「永恆的人:草間彌生的赫希洪收藏」(One with Eternity: Yayoi Kusama in the Hirshhorn Collection)從去年春季開始在華府赫希洪博物館展出,原定持續至當年秋天,但因該展覽備受民眾喜愛,吸引成千上萬華府居民和遊客參觀,主辦方決定再次延長至今年夏季。

當前展覽專門展示日本藝術家草間彌生1965年的第一個無限鏡室「Phalli's Field」作品,這是她在紐約嘗試表演藝術時的創作,她89歲時的特展「我在宇宙中心跳舞」也有展示此作品,因獨特的視覺效果,每次展出都吸引大量民眾參觀、拍照。

赫希洪博物館的草間彌生展完全免費,但13歲及以上民眾須訂票,當天門票會在前一天中午放出,每人最多可訂兩張,參觀時限為15分鐘,每天上午10時至下午4時30分開放。詳情可訂票:https://bit.ly/3TIxYcN。