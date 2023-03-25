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視訊會無效 維州法院廢除費郡地目變更案

記者張筠╱維州報導

維州高等法院(Virginia Supreme Court)23日廢除費郡(Fairfax County)監委會在2021年批准的一項變更地目(zoning)修訂案，稱該批准會議是在線上進行，沒有充分徵集公眾意見，不符合「維州信息自由法」(Virginia Freedom of Information Act)。

有專家表示法院此舉影響深遠，因疫情期間眾多會議活動都在線上舉行，未來恐怕影響其他政策決定。

根據維州信息自由法案，政府機構需以實體會議來決定提案的存留與否，但新冠疫情期間將近15個月，維州各郡市政府部門都在線上探討提案或修訂案，維州高等法院23日對費郡監委會的裁決，令其他不少機構憂心忡忡。

此事最初由四名費郡居民提出，他們質疑並投訴費郡監委會在2021年3月更新的地目變更與現代化條例(zoning ordinance)修訂案，該修訂案原定在2021年7月1日取代1978年以來實行的規定。

儘管費郡巡迴法院(Fairfax Circuit Court)法官歐布隆(David A. Oblon)駁回了這四位居民的投訴，但後來維州高等法院法官羅素(Wesley G. Russell Jr.)推翻該裁決，在意見書中表示，費郡監委會無權在線上會議中修改了變更地目條例。

維州州議會在2020年批准，允許地方政府機關2021年疫情期間在線上開會，但前提是會議目的和內容涉及法定要求和其他必要業務，或旨在處理公共機構的運作等。

高等法院表示，費郡監委會疫情期間在線上通過的這份修訂案，並非「必要(necessary)或緊急(time-sensitive)事務」，也不涉及公共機構的運作，因此在線上會議做的決策無效，此外費郡監委會批准該修訂案前也沒有向公眾發布通知，不僅不符合維州信息自由法的規定，也在一定程度上限制了公眾參與和意見表達。

不過維州開放政府聯盟(Virginia Coalition for Open Government)執行主任萊恩(Megan Rhyne)說，高等法院此舉可能產生重大影響，若其他郡市疫情期間在線上會議通過某些提案內容，或許在當下屬於緊急且有時效性的決策，但如今卻可能被法院廢除或推翻，這恐怕不利於各地政府部門的運作，也可能導致資源浪費。

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