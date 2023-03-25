華府體育場館 增聘2成警察維安

為維持比賽秩序，保護球迷和市民安全，Monumental Sports上一賽季多聘20%華府警員維護Capital One Arena附近的治安。（記者張筠╱攝影）

在華府 警員人力緊缺的情況下，華府文體公司Monumental Sports為保護球迷和市民們的安全，上一賽季向華府警方雇用更多人力，確保市中心Capital One Arena球場的安全，華府官員對此表示支持，稱商家業主對治安有顧慮，市府本應全力協助，否則民眾到市中心的意願降低，更不利於華府經濟復甦。

Monumental Sports在聲明中表示，上一賽季共增聘了20%未在執勤(off-duty)的華府警員，除了協助管理交通，每場比賽還有超過12名警員負責維持場館內外的秩序。

該公司的資深傳播副總裁藍格帕(Anu Rangappa)說，Monumental Sports上一賽季聘請了近60名警員協助Capital One Arena場館附近的治安，並由該公司支付費用，請他們加強華埠 附近F街的治理。

藍格帕說，此決定並非針對華府近期犯罪激增或特定案件，而是Monumental Sports的老闆里昂斯(Ted Leonsis)希望球迷和市民們可盡情享受比賽，不用擔心安全問題。

從市府的數據上看，華府華埠Capital One Arena附近區域的暴力犯罪 比去年下降了4%，但市府官員表示，此事反映城市許多商家和居民對治安有所顧忌，立法和執法部門在維護城市秩序，保證經濟穩步發展的同時，需要進一步考慮如何消除民眾對日常生活安全的擔憂。

華府市議員麥可杜菲(Kenyan McDuffie)說，商家業主對安全有所考量，市府需要大力支持，否則民眾若對治安有所顧忌，感覺外出缺乏安全感就不會願意到市中心消費，這也將消減市府的稅收，反而還可能造成公職人員流失等問題，形成惡性循環。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)曾表示華府警員人手不足，她日前匯報新財年預算草案時表示，市府必須培訓更多安全人員，專門與市中心商家合作，「不一定需為警方，以此避免擠占華府不同社區的警務資源。」

藍格帕表示，Monumental Sports也在推動此作法，與華府市中心商改區(Downtown BID)合作挖掘更多潛在的安全人力，包括華埠巡邏員、各零售商店的安保人員等，同時該公司也在培訓自己的安保人員。

華府目前僅有3375名警員，與警長康提(Robert Contee)目標的4000人仍有很大差距。