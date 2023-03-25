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華府活動看板╱華裔音樂家26日二重奏

記者王福權╱華盛頓報導
楊佳奇(左)嚴丹苾(右)將在3月26日帶來二重奏音樂會。（取自活動官網）
楊佳奇(左)嚴丹苾(右)將在3月26日帶來二重奏音樂會。（取自活動官網）

●旅美鋼琴家楊佳奇(Amy Yang)與搭檔小提琴家嚴丹芯(Danbi Um)，26日下午4時至5時30分將在華府的菲利浦美術館(Philips Collection)帶來二重奏音樂會，表演古典、後浪漫與現代的經典曲目。以斯梅特納 「來自祖國」開場，接著以布洛赫的小提琴奏鳴曲第二號為上半場的重心，下半場則是拉威爾的齊甘小提琴協奏曲。演出詳情：https://bit.ly/42DOAX4。

航天博物館30日起系列講座

●國家航空航天博物館將從本月30日推出每月一次的系列講座，邀請專家分享太空知識，首場為3月30日，內容圍繞太空任務及地基科學；第二場為4月11日，主題為「生命延續：國際空間站提供地球不斷變化的知識」，帶領民眾從太空的角度了解地球生活；第三場在5月24日，將探索月球和火星，聽美國太空總署為將來十年的月球與火星探索做了何種準備；最後一場在6月29日，將探討外太陽系中世界的可居住性。博物館地址：6th St. and Independence Avenue, S.W., Washington, DC 20560。

史密森尼爵士大師管弦樂4月1日演出

●4月是全美慶祝爵士樂傳統的月份，紀念艾靈頓公爵的生日。史密森尼爵士大師弦樂團4月1日晚7時，將在自然歷史博物館舉行紀念公演。此年度活動鼓勵學校、政府和社區機構推展爵士樂表演和教育計畫，向爵士樂及其歷史致敬。演出地址：10th St. & Constitution Ave. NW, Washington, DC 20560。

史密森尼爵士大師管弦樂團將在4月1日帶來紀念演出。 （主辦方提供）
史密森尼爵士大師管弦樂團將在4月1日帶來紀念演出。 （主辦方提供）

太空 博物館 爵士樂

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