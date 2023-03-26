波特那&蘇爾律師事務所：你需要為你的汽車事故的案子做10件事 (一)

波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。

波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家探討有關「你需要為你的汽車事故的案子做10件事」。

聘請最好的馬里蘭州或維吉尼亞州車禍 律師，並不意味著你不再有任何的意外事故索賠的責任。事實上，Portner & Shure要求客戶做10件關於事故索賠的事。依他們的經驗，客戶密切配合他們的員工，有助於確保良好的醫療結果和更大的賠償，下面是你應該要做的事。

1. 在馬里蘭州或維吉尼亞州車禍後的頭兩個天，如果你受傷，你應該去看醫生。所有保險公司索賠值憑的是醫療報告。跡象顯示在馬里蘭州和汽車事故吉尼亞州車禍事故，一個人真正受傷是從事故發生到醫療報告的時間。

2.立即給Portner & Shure法律顧問所有你的保險公司的保險資料和醫療保險 資料，停止所有跟保險公司交談。

3.在馬里蘭州或維吉尼亞州車禍後的一周，緊密與Porther & Shure的法律顧問合作有關你的修車，租車問題和總損失數字，密切與法律助理溝通所有有關存儲成本問題，汽車存儲不應該超過三至四天的。

4.在一個星期內，馬里蘭州或維吉尼亞州車禍應該尋求醫生，醫生可以讓得到更好治療，尊重各大汽車保險公司。 可以與骨科醫生，推拿醫生，神經科醫生或針灸師得到進一步的醫療照顧。 除非針灸是醫生制定的針灸師，要不然針灸提出了一個問題與計費。與其他經驗不足的馬里蘭或維吉尼亞傷害律師不同，Portner & Shure的法律顧問是不容許中國客戶看一個針灸師，除非他們也看到其他醫生，這樣做大大減少了索賠的價值。

5.保持在電腦或筆記型電腦寫問題和事件直接影響到馬里蘭州或維吉尼亞州的車禍。任何事情發生，即使你認為是微不足道的，可能是重要的，如果沒有及時記錄，就被遺忘了。比如，你的痛苦可以是能和不能做什麼，錯過了上班或上學，失眠，煩躁不安，無法運動和體重增加，錯過了行程或旅遊計劃。(因篇幅關係，下次續談)

如果您或您所愛的人涉及汽車事故，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，請立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。