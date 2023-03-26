觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂已舉行開光儀式 正式開放誠邀您來敬香、 祈福、學佛、禮佛
位於馬里蘭州Rockville的觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂，已於3月21日上午10時舉行盛大的開光儀式，很多信眾都期待以久，因為磐石觀音堂從籌備到選址，已有兩年多。當天早上，信眾們都懷著興奮的心情來參加此盛典，現場只見觀世音菩薩及其他菩薩紅布覆蓋，佛台油燈點燃著，香與大香備在佛台上。當踏進10時，同修點燃佛台油燈，然後集體站立七拜，之後由兩位同修上前拉開紅布，然後上香及上大香。然後大家面對觀世音菩薩跪下及齊聲念誦佛經，恭請釋迎牟尼佛、觀世音菩薩、南京菩薩、太歲菩薩、關帝菩薩、周倉菩薩、關平菩薩，及感恩恩師盧軍宏台長，眾佛友們都非常誠心。開光後，各人到菩薩面前上香，可根據自身情況做許願與祈求。之後，大家享受美味的素食午餐，包括有色彩繽紛的素壽司、炒米粉、油飯、素什錦、花卷、素海帶湯等美味素菜﹗其後，眾人興高采烈一起大合照。
觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂是佛教觀世音菩薩的道場，弘揚觀世音菩薩的心靈法門，以念經、許願、放生為主要修行方法。磐石觀音堂是學佛人的一片淨土，一個清靜的地方，一個精神上可以寄托的地方，一個真正修心修行的地方，一個能幫助大眾開悟的地方，一個讓大家圓成佛道的地方。
觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂是由聯邦政府批准的非盈利組織主辦和管理的，工作人員全部為義工。磐石觀音堂內有拜佛大廳、接待處、共修室供大家使用，備有各種學佛念經資料供有緣人免費結緣。
觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂Rockville Guan Yin Citta，位於馬里蘭州Rockville市中心，交通方便，停車方便，磐石觀音堂地址：620 Hungerford Drive二樓Suite 30-31, Rockville, MD 20850 (大中華超市旁)，電話: 301-279-8888，301-818-1657，電郵: [email protected]，開放時間：週一至週五10am-3pm (3pm-6pm 請預約)，週六、日10am-6pm。
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