我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

台宏斷交2小時 中國火速宣布與宏都拉斯建交

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂已舉行開光儀式　正式開放誠邀您來敬香、 祈福、學佛、禮佛

本報華府訊
觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂日前舉行開光儀式，佛友們誠心跪拜誦經、合照及品嚐美味的素食午餐。
觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂日前舉行開光儀式，佛友們誠心跪拜誦經、合照及品嚐美味的素食午餐。

位於馬里蘭州Rockville的觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂，已於3月21日上午10時舉行盛大的開光儀式，很多信眾都期待以久，因為磐石觀音堂從籌備到選址，已有兩年多。當天早上，信眾們都懷著興奮的心情來參加此盛典，現場只見觀世音菩薩及其他菩薩紅布覆蓋，佛台油燈點燃著，香與大香備在佛台上。當踏進10時，同修點燃佛台油燈，然後集體站立七拜，之後由兩位同修上前拉開紅布，然後上香及上大香。然後大家面對觀世音菩薩跪下及齊聲念誦佛經，恭請釋迎牟尼佛、觀世音菩薩、南京菩薩、太歲菩薩、關帝菩薩、周倉菩薩、關平菩薩，及感恩恩師盧軍宏台長，眾佛友們都非常誠心。開光後，各人到菩薩面前上香，可根據自身情況做許願與祈求。之後，大家享受美味的素食午餐，包括有色彩繽紛的素壽司、炒米粉、油飯、素什錦、花卷、素海帶湯等美味素菜﹗其後，眾人興高采烈一起大合照。

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂是佛教觀世音菩薩的道場，弘揚觀世音菩薩的心靈法門，以念經、許願、放生為主要修行方法。磐石觀音堂是學佛人的一片淨土，一個清靜的地方，一個精神上可以寄托的地方，一個真正修心修行的地方，一個能幫助大眾開悟的地方，一個讓大家圓成佛道的地方。  

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂是由聯邦政府批准的非盈利組織主辦和管理的，工作人員全部為義工。磐石觀音堂內有拜佛大廳、接待處、共修室供大家使用，備有各種學佛念經資料供有緣人免費結緣。  

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂Rockville Guan Yin Citta，位於馬里蘭州Rockville市中心，交通方便，停車方便，磐石觀音堂地址：620 Hungerford Drive二樓Suite 30-31, Rockville, MD 20850 (大中華超市旁)，電話: 301-279-8888，301-818-1657，電郵: [email protected]，開放時間：週一至週五10am-3pm (3pm-6pm 請預約)，週六、日10am-6pm。

馬里蘭州 聯邦政府

上一則

波特那&蘇爾律師事務所：你需要為你的汽車事故的案子做10件事 (一)

下一則

夏威夷佛光山講座 談與星雲大師法緣

延伸閱讀

法鼓山「清明報恩佛二」 4月1日登場

法鼓山「清明報恩佛二」 4月1日登場
碧海晴天中的浮世聖域

碧海晴天中的浮世聖域
大華府寶藏川菜【川天下】 每道菜好吃還平價

大華府寶藏川菜【川天下】 每道菜好吃還平價
誰在操縱命運(一)摘錄盧台長講述於觀音堂

誰在操縱命運(一)摘錄盧台長講述於觀音堂
「演什麼像什麼」 西遊記資深男星驚傳病逝 戲迷不捨

「演什麼像什麼」 西遊記資深男星驚傳病逝 戲迷不捨

熱門新聞

亞裔屋主Linda Giang無法開啟自己房子的大門。（取自ABC）

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

2023-03-25 10:15
賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

2023-03-24 23:40
俄州大學生米科克在春假期間前往墨西哥旅遊時死亡。(俄州大官網)

「四級警告：禁止旅行」 春假遊墨西哥 俄州大學生身亡

2023-03-20 15:22
未做定期清潔，隨身水瓶可能比馬桶座墊還髒。（取自WaterFilterGuru網站）

自備水瓶「每周應該消毒」否則比馬桶座髒4萬倍

2023-03-24 11:36
李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

2023-03-17 12:12
芝加哥地區的房屋首購族，只要收入符合規定，將有機會拿到3000元的頭期款補助。(特派員黃惠玲／攝影)

首購族買房頭期款補助3000元 全美10都會區可申請

2023-03-20 12:46

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴