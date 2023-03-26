觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂已舉行開光儀式　正式開放誠邀您來敬香、 祈福、學佛、禮佛

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂日前舉行開光儀式，佛友們誠心跪拜誦經、合照及品嚐美味的素食午餐。

位於馬里蘭州 Rockville的觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂，已於3月21日上午10時舉行盛大的開光儀式，很多信眾都期待以久，因為磐石觀音堂從籌備到選址，已有兩年多。當天早上，信眾們都懷著興奮的心情來參加此盛典，現場只見觀世音菩薩及其他菩薩紅布覆蓋，佛台油燈點燃著，香與大香備在佛台上。當踏進10時，同修點燃佛台油燈，然後集體站立七拜，之後由兩位同修上前拉開紅布，然後上香及上大香。然後大家面對觀世音菩薩跪下及齊聲念誦佛經，恭請釋迎牟尼佛、觀世音菩薩、南京菩薩、太歲菩薩、關帝菩薩、周倉菩薩、關平菩薩，及感恩恩師盧軍宏台長，眾佛友們都非常誠心。開光後，各人到菩薩面前上香，可根據自身情況做許願與祈求。之後，大家享受美味的素食午餐，包括有色彩繽紛的素壽司、炒米粉、油飯、素什錦、花卷、素海帶湯等美味素菜﹗其後，眾人興高采烈一起大合照。

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂是佛教觀世音菩薩的道場，弘揚觀世音菩薩的心靈法門，以念經、許願、放生為主要修行方法。磐石觀音堂是學佛人的一片淨土，一個清靜的地方，一個精神上可以寄托的地方，一個真正修心修行的地方，一個能幫助大眾開悟的地方，一個讓大家圓成佛道的地方。

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂是由聯邦政府 批准的非盈利組織主辦和管理的，工作人員全部為義工。磐石觀音堂內有拜佛大廳、接待處、共修室供大家使用，備有各種學佛念經資料供有緣人免費結緣。

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂Rockville Guan Yin Citta，位於馬里蘭州Rockville市中心，交通方便，停車方便，磐石觀音堂地址：620 Hungerford Drive二樓Suite 30-31, Rockville, MD 20850 (大中華超市旁)，電話: 301-279-8888，301-818-1657，電郵: [email protected]，開放時間：週一至週五10am-3pm (3pm-6pm 請預約)，週六、日10am-6pm。