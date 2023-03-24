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記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

馬州喬郡新法 裝監控攝影機補貼200元

記者張筠／馬州報導

馬州喬治王子郡(Prince George's County)郡議會日前一致通過新提案，計畫給民眾補貼在家中安裝監控設備的費用，裝攝影機最高可拿到200元津貼，使用儲存畫面的服務系統則最多補貼100元，藉此提升社區安全，方便警方執法。

去年11月喬治王子郡的13歲青少年安格紐(Jayz Agnew)，在家門口掃樹葉時被槍殺，兇嫌至今仍在逃，其家人和朋友支持郡議會的新提案，表示若社區民眾都有安裝監控設備，如今殺害他們兒子／朋友的兇手早就被繩之以法。

安格紐的母親Juanita說，案發至今四個多月，仍然一點線索或逮捕的跡象都沒有，「若我們對此仍無動於衷，很可能未來會有更多孩子或家庭受到類似的傷害」；安格紐的親友是唯一到郡議會參加公聽會並作證的家庭，安格紐的父親Antoine說，「我是最後一個見到安格紐的人，多希望當時我們社區有人安裝了監控攝影機。」

Antoine說，他們一家人七年前搬來喬治王子郡時「感覺社區很安全」，但如今兒子竟在掃落葉時喪命，「每一家人都可能面臨相似危險」，他呼籲社區團結，配合並協助郡府和執法機構，盡己所能提高社區安全性；喬治王子郡郡議員費爾赦(Wanika Fisher)說，她家裝的監控器本月初幫助警方逮捕了一名嫌疑人。

不過雖然郡議會通過提案，該資助計畫的資金來源仍不確定，喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)上周表示，新財年預算有限，新項目的資金分配並沒有太多彈性，目前郡府預算的80%已撥給教育和公共安全事業。

對此，提出監控攝像補貼提案的郡議員奧里亞達(Krystal Oriadha)表示，若此項目能順利推行，她計畫將第一年的開支控制在10萬元至25萬元之間。

預算 攝影 馬州

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