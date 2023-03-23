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獨棟區可建公寓 維州阿郡擬變更地目惹議

記者張筠／維州報導

可負擔住房資源稀缺是大華府各郡市都面臨的問題，維州阿靈頓郡(Arlington County)也不例外，日前該郡政府提出擴增住房資源的提案，計畫變更地目(zoning)，引進除了獨立房屋之外的更多房型，解決「中產階級消失」的問題，但民眾對此褒貶不一。

阿靈頓郡府委員會21日舉行公聽會，與公眾探討擴增住房資源的計畫，主要的具體內容為將目前僅能建設獨棟房屋(single house)的區域，改變為可建連棟鎮屋(townhomes)、複式建築(duplexes)和公寓的區域。

該提案引發爭議，支持者期待這個改變能帶來更多較便宜的房屋，也引進更多設備完善的公寓資源，更適合中產階級家庭；根據阿靈頓郡府數據，75%的住宅土地(residential land)專供獨立房屋使用，而目前阿靈頓郡獨立房屋的平均成本遠超100萬元，有民眾抱怨若不更改房產規畫(zoning)，阿靈頓將面臨「中產階級消失」(missing-middle)的問題。

阿靈頓郡先前推出針對如何增加複式公寓、聯排房屋、小型的多戶公寓(multi-family building)等多元房產的研究，試圖縮小不同經濟水平之間的房產資源差異，該報告定義的中產階級房產包括連棟鎮屋、庭院式小區(cottage court)、庭院公寓(courtyard building)等，這類房產的價位介於獨立房屋和大型公寓之間，類型多元。

該報告指出，這類房產能平衡社區間的人口密度，促進步行設施和大眾交通網路的完善，從而吸引零售商家和餐廳進駐，此外也會帶來更多初入職場的年輕人和小家庭，對尋求生活便利的「空巢老人」也更友好。

不過反對該提案的民眾表示，郡府若更新土地規畫，開發商將湧入阿靈頓郡，可能導致社區建設速度過快，引發其他問題，甚至威脅現有住戶，此外部分家庭也可能因房產稅過高而被迫遷出，產生更多不公平的問題。

另外也有民眾擔心，若阿靈頓郡人口密度不斷升高，現有的學區將如何調整畫分，交通等基礎設施的建設速度能否跟上，這些都將成為連帶問題；反對者稱，郡府應該更多聽取現有居民的意見，而不是調查那些想要在未來遷入阿靈頓郡的潛在居民。

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