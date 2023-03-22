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維州威郡數據中心 稅收估逾1億 比去年增長18%

記者張筠／維州報導

維州威廉王子郡(Prince William County)日前表示，預計該郡的數據中心(data centers)在2023財年將創造逾1億元稅收，比去年增長18%，郡府官員也在考慮調漲數據中心相關硬體設備的稅率，但目前仍無定論。

威廉王子郡首席財務官員阿特利德(Michelle Attreed)日前在該郡監委會的會議上，匯報數據中心的發展情況，十年前威廉王子郡的數據行業還處於起步階段，數據中心給該郡府帶來的稅收僅約620萬元，郡府自那時起開始追蹤每年數據中心的稅收狀況，十年後增長了15倍，預計2023財年該部分稅收將達1億141萬元。

郡府報告顯示，過去十年內，數據中心創造的稅收平均每年增加32%，目前此行業給郡府帶來的收入約占總稅收的8%；郡府預計本財年房地產創造的稅收將為8億多元。

不過與維州勞登郡(Loudoun County)相比，威廉王子郡數據中心創造的1億多元稅收仍相形見絀，勞登郡預計本財年，全郡100多個數據中心將創造逾5億元稅收，截至目前，威廉王子郡有33個數據中心正在運營，另有十多個仍在建設中。

威廉王子郡監委會成員也考慮調漲計算機等硬體設備的稅率，該決定將影響全郡所有商家，不過這部分稅收主要由數據中心支付。

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