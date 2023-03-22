因應是否歧視亞裔群體等調查 維州費郡公校高薪聘華府律師

因應維州 檢察長的調查，費郡公校 系統(FCPS)日前聘請時薪高達2225元的華府 律師為其辯護，該公校系統發言人稱，因州檢察長辦公室限制了該公校系統與維州其他收費較低的律師合作，導致公校官員不得不從華府尋求法律協助；但州府稱此說法不實，州檢察長並未阻礙公校尋求法律協助。

維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)已啟動針對費郡公校系統的調查，以了解該公校系統在推動湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)招生改革的過程中是否歧視亞裔群體，此外，州府也會調查費郡公校系統延遲通知部分高中生獲得獎學金的事項。

為應對調查，費郡公校系統日前花重金聘請華府Sidley Austin LLP律師事務所的律師，根據聘用合約，費郡公校每小時要付費2225元。

根據Clio Manage的數據，維州律師的時薪一般在101元至399元不等，費郡律師辦公室的律師時薪也僅在28元至97元之間，而根據維州高等法院(Supreme Court of Virginia)，法院任命的法務諮詢師時薪最高90元。

費郡公校系統已有法務團隊，該團隊由民眾繳納的稅金支持，至於為何公校系統還要花重金聘用外部律師，費郡公校系統發言人表示，「為了駁回州檢察長的無端指控，費郡公校決定聘請律師，但由於州檢察長辦公室阻礙公校與維州經驗豐富、收費較低的律師事務所合作，因此我們只好從外部聘人。費郡公校系統的七人法務團隊不是為應對(州檢察長)這類指控而成立的」，公校系統將納稅人被迫承擔額外成本，應歸咎於州檢察長「毫無根據的指控」。

邁爾斯辦公室發言人拉西維塔(Victoria LaCivita)說，維州有數千名優秀律師，費郡公校系統完全可以自由選擇，州府阻礙公校的說法不實。