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馬州喬郡領養寵物免手續費 4月底截止

記者張筠／馬州報導

馬州喬治王子郡(Prince George's County)日前宣布，得益於猶他州非營利動物組織「Best Friends Animal Society」的5萬元資助，4月底前於喬治王子郡動物服務機構和領養中心認養小貓和小狗，均可免除領養費用。

「Best Friends Animal Society」致力於在全美各地增加動物福利機構和資源，該機構資深運營經理羅伯特茲(Marlan Roberts)說，免除領養費用主要是為吸引民眾對動物保護的注意，「最近許多民眾因生活艱難，而把寵物送到收容所，為了幫助這些小動物們找到一個永遠的新家，我們決定幫助各地免除領養費用，降低領養門檻，提升社會對動物保護的關注。」

除了免除民眾的領養費用，該資金也將讓喬治王子郡的Upper Marlboro動物收容所的數百隻動物接種疫苗，接受常規健康檢查；詳情及領養可登錄：https://bit.ly/3yPWfUy

有意領養的民眾可於當天帶寵物回家，不過仍要經過規範、標準的領養流程，民眾仍需繳納10元的領養許可證費用(license fee)；羅伯特茲也鼓勵民眾積極使用喬治王子郡已有的資源，包括針對小狗的「食物銀行」(food bank)，提供低價或免費疫苗的中心等。

疫苗 馬州 猶他州

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