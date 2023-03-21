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大華府公寓租金增長速度放緩 租金2位數上升趨勢不再

記者張筠／華盛頓報導
大華府近期房租增長速度放緩。（記者張筠 / 攝影）
大華府近期房租增長速度放緩。（記者張筠 / 攝影）

華府地區公寓的租金增長速度日前略有放緩，今年2月全美的平均租金也比1月下降了0.3%，主要原因包括通貨膨脹抑制消費者的租房動力，一定程度上阻止房東漲價，此外新興公寓增多，租房供需平衡，也緩解租金的上升速度。

新冠疫情剛爆發的第一年，大華府公寓需求下降，因此租金暴跌，隨著經濟恢復，如今租房市場迅速復甦，需求回升，租金在2021年和2022年間以兩位數百分比的速度上漲，不過從去年開始，該趨勢放緩。

根據地產網站Redfin的數據，全美範圍內，今年公寓的平均租金比去年增加1.7%，大華府都會區則上漲1.5%，在全美各大都會區中屬於增幅較小的地區之一，儘管增幅縮小，大華府的平均租金每月仍超過2600元，比全國平均多700元。

Redfin經濟分析師馬爾(Taylor Marr)表示，大華府租房成本不像加州矽谷地區(Silicon Valley)或紐約市一樣昂貴，但已超過波士頓、西雅圖等生活成本較高的沿岸城市，可負擔住房(affordable housing)資源仍較稀缺。

數據顯示，今年2月以前，全美房租增長已連續八個月放緩，而2月平均租金又比1月下降了0.3%；馬爾表示，大華府及許多大都會區平均租金增長放緩的主要原因包括，通貨膨脹對房東的一種反作用力，「由於汽油、食品等生活所需的成本提高，民眾的消費意願下降，租房的動力也削弱，因此整體租房市場的需求量減少，房東們相應不再調漲租金。」

此外由於正在開發的新公寓數量增加，租房供需緊張的情況明顯緩解，「全美正在興建的公寓有將近100萬棟，比去年同期增長了25%，是近50年來的最高」；馬爾表示，ApartmentList的數據顯示，去年大華府地區有近2萬1000套公寓獲得許可，若按人均計算，大華府在全國50大都會區中排名第22，新增的公寓中有近四分之一位於大華府城郊地帶，平衡各地區的住房供需。

租金 華府 大都會

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