大華府阿茲海默症講座 3/23起上線

大華府 社區健康服務中心本月開始邀請醫生韓思思主持阿茲海默症 (Alzheimer)的系列線上講座，每月一場。韓思思是美國腦神經心理學委員會認證的專科醫生，主要服務人群包括急性腦創傷患者、腦梗、腫瘤、傳染病、自身免疫性疾病、失智 症患者等。

她在Palo Alto VA Health Care System以及紐約大學Rusk Rehabilitation完成博士前實習，並在華府的MedStar National Rehabilitation醫院完成博士後研究，現在住院和門診部為腦損或失智症患者提供臨床服務，包括認知能力評估、失智症鑑別診斷、行為管理、制定治療計畫、重返學校/工作/駕駛等綜合能力評估。

四次線上講座的時間和內容分別為：3月23日「阿茲海默症和失智症簡介」、4月18日「阿茲海默症的警告信號」、5月17日「失智症相關行為的有效溝通和管理」、6月20日「大腦和身體的健康生活」。

3月23日的講座時間為晚上8時至9時，Zoom ID：85719434195，密碼：557334。