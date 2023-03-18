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洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

維州威廉王子郡公校生 近25%缺課1成

記者張筠╱維州報導

維州規模第二大的威廉王子郡(Prince William County)公校系統日前公布最新報告，全郡公校9萬1000名學生中，有近25%人在本學年的最初90天內，缺席至少10%的課程，公校官員表示，這一定程度上與新冠疫情和冬季呼吸道疾病有關，但仍擔憂未來教學效果會受影響。

威廉王子郡公校研究和策略規畫主任尼爾(Michael Neall)16日晚在公校教委會上表示，近四分之一的學生在本學年開始的90天內缺席至少10%的課程，雖然第二學期整體情況好轉，但仍有28%特殊學生(special education students)和26.5%的英語學習生缺席至少九天。

尼爾表示，部分學生缺席是與感恩節、寒假、總統日等節假日有關，此外冬季許多學生因新冠疫情、流感、RSV疾病而請假，但不論原因為何，尼爾稱此現象不盡如人意，「在新冠疫情高峰結束後，各地公校持續希望提高學生的出勤率」，出勤率和學習表現緊密相關，若缺席情況仍不好轉，長期恐怕影響公校整體學生的水平。

「學生缺席過於頻繁也不利於師生建立關係、發展社交活動，將難以提高學生在校的歸屬感」，此外尼爾表示，缺勤率也是學校認證評分的一項標準，目前威廉王子郡54所學校已推動解決「長期缺勤」(chronic absenteeism)的計畫，家長可在公校系統上電子為學生請假，但事後學校教職員將追蹤了解學生情況；學生若在一學年內缺席至少10%的課程，即屬於「長期缺勤」。

威廉王子郡公校系統現也啟動「夜間輔導」(re-engagement night)項目，讓缺課過多的學生和家長可與教師們討論補課方案，校方可更好的了解學生在學術甚至生活方面的需要，目前該郡已有31名學生參加。

威廉王子郡公校負責學生服務的官員胡貝諾(Denise Huebner)說，幾年前(因疫情影響)學校允許學生若不舒服，就待在家中，但如今疫情已過，讓學生重回校園並保證出勤非常關鍵，因此該公校系統要求學生若缺席10天以上，必須提供醫療證明或其他請假文件。

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