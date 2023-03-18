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洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

美京松濤空手道社團 每周五上課

【馬州訊】

美京華人活動中心日前新成立「松濤空手道社團」，為不同年齡提供學習空手道技能的平台。上課內容包括基本技能和招式的學習、套路演練、自由搏擊和體能訓練等。

該社團教練是專業認證的資深空手道專家，有豐富經驗及深厚理論功底，根據會員的年齡和技能水平制定訓練計畫，並詳細講解指導。

主教練為曾志平，黑帶四段，是日本空手道協會(JKA)認證教練，鑽研空手道30多年，他是國際松濤館空手道首席教練Shu Takahashi的學生。曾志平同時也是一名專業稅務律師，畢業於耶魯大學、哥倫比亞法學院和紐約大學法學院。

輔導教練為賴怡伶，也是黑帶四段，JKA認證，同樣為Shu Takahashi的學生。她是耶魯大學特殊資產和戰略規畫主任，耶魯大學本科，福特漢姆法學院獲得法律學位。

空手道注中身體的協調性和平衡型，幫助學員鍛鍊身體、提高技能、培養自信和意志力等素質，課程適合各種不同年齡和體能狀況的學員，無論初學者或有經驗的武術愛好者都可參加。

上課時間為每周五晚6時至7時，地址：9366 Gaither Rd, R147 Gaithersburg, MD 20877。詳情可登錄：https://bit.ly/42gJXlP。

耶魯大學 華人 紐約大學

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