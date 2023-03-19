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新起點，新希望，新篇章　陽光保健養生中心三號店舉行盛大開業典禮

本報華府訊
最下面一張剪綵嘉賓 （由左至右依次是：Frederick經濟發展局主任Richard Griffin/馬里蘭州交通部理事會理事Lisa Liu/馬里蘭州南亞裔美國人事務州長委員會行政總監Christina Poy/陽光集團總裁李奇力/馬里蘭州務卿Susan Lee/馬里蘭州眾議院議員Kris Fair/ Frederick市長Michael O’Connor/美中工商聯合會名譽主席Sammy Tse）
最下面一張剪綵嘉賓 （由左至右依次是：Frederick經濟發展局主任Richard Griffin/馬里蘭州交通部理事會理事Lisa Liu/馬里蘭州南亞裔美國人事務州長委員會行政總監Christina Poy/陽光集團總裁李奇力/馬里蘭州務卿Susan Lee/馬里蘭州眾議院議員Kris Fair/ Frederick市長Michael O’Connor/美中工商聯合會名譽主席Sammy Tse）

2023年3月10日，位於馬里蘭州Frederick市的陽光養生保健中心三號店氣氛熱烈，高朋滿座。下午2時許，盛大的開業典禮和剪綵活動正式開始。到場祝賀的嘉賓包括馬里蘭州州務卿Susan Lee、馬里蘭州首席行政法法官Chung Pak，馬里蘭州眾議院議員Kris Fair，馬里蘭州南亞裔美國人事務州長委員會行政總監Christina Poy， Frederick市長Michael O’Connor， Frederick經濟發展局主任Richard Griffin，馬里蘭州交通部理事會理事Lisa Liu，以及美中聯合商會名譽主席Sammy Tse。

陽光集團總裁李奇力代表集團致辭，他首先對各位嘉賓，朋友的到來表達了誠摯的歡迎。李總表示陽光集團在Frederick的養生保健中心是響應市場的號召，為了更好地服務社區的人們而來。他對Frederick的政府部門，商業團體還有其他的社區成員一直以來的對陽光的支持表達了感謝。相信在未來的日子裡，陽光養生保健中心必定會成為Frederick社區的重要一部分。作為一家擁有多年養老產業經驗的企業，陽光集團一直致力於通過創新和改進，為人們提供更好的生活方式和更好的養老服務。此次在Frederick的新中心的開業，也證明了陽光集團在養老產業領域的領導地位和創新能力。

現場的幾位嘉賓也分別致辭表達了對陽光的祝福。馬里蘭州州務卿Susan Lee代表州政府肯定了陽光集團致力於服務養老產業的成績，她表示養老產業是馬里蘭州政府一向都支援的重要工作，很高興看到生活在Frederick的居民可以有機會體驗到陽光的高品質服務。

Frederick市長Michael O’Conner表示陽光的到來對於生活在Frederick的居民有著重大意義，極大的彌補了居民對高品質，專業化的養老服務的需求。他對陽光在Frederick的未來充滿期待。O’Conner市長同時也代表市政府向李總頒發了榮譽證書。隨後州議會議員Kris Fair也向李總頒發了證書。

在所有嘉賓和員工的見證下，剪綵儀式正式開始，陽光集團的領導和各位嘉賓一起剪下了彩帶，象徵著陽光在Frederick的新中心正式開業，陽光新的篇章也就此開始。

陽光集團將繼續致力於養老產業的標準化發展和創新，為更多的人群提供優質的服務。陽光集團也將不斷探索新的機會和發展方向，在全球範圍內尋找更多的養老產業機會和合作夥伴，為人們創造更美好的生活和未來。

新開業的陽光保健養生中心3號店位於Frederick市的醫療健康產業核心區域，緊靠醫院，診所等醫療機構。中心寬敞明亮，設備先進，各項設施齊全，為老人提供了一個安全又溫暖的環境，歡迎新會員加入我們。

馬里蘭州 亞裔 眾議院

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