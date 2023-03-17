資助公校 馬州蒙郡擬調高房地產稅0.1%

馬州蒙郡(Montgomery County)郡長艾瑞奇(Marc Elrich)日前公布新財年預算 草案，在該68億元的預算中，他計畫增撥2億9600萬元給蒙郡公校 系統(MCPS)，以滿足其提出的資金請求，為此蒙郡政府計畫調高0.1%的房地產稅率。

艾瑞奇表示，若要加快蒙郡發展，教育質量須穩步提升，公校教育始終是蒙郡政府資金支持的重點；近期「馬州綜合評估測試」(Maryland Comprehensive Assessment Program tests)公布的結果顯示，僅31%的考生數學達標，53%學生英語水平過關，該報告強調政府支持學校發展的重要性，資金援助尤為必要。

蒙郡公校系統教育總監 麥克奈特(Monifa McKnight)說，教育要從新冠疫情中恢復，需要經歷漫長過程，「今年學生和教師們全部重返校園，各項教育指標都在朝好的方向發展」，若各學校的基礎設施能進一步升級，供給教職人員的補貼也穩定增加，教學效果將有更顯著的進步。

若此預算草案通過，蒙郡公校系統的運營總預算將達32億元，蒙郡社區大學(Montgomery College)將獲3億4500萬元支持，該校校長威廉姆斯(Jermaine Williams)表示，這將促進教育資源的公平分配，在郡府的支持下，該校自2020財年以來維持學費不變，讓更多學生可接受良好教育，2024財年該校僅計畫將學費調高1.4%。

為增加給公校系統的資助，艾瑞奇計畫將財產稅率提高0.1%，但蒙郡商會(Chamber of Commerce)反對，該商會主席兼首席執行官古德溫(Gigi Godwin)說，商家業主和居民現在面臨通貨膨脹、住房成本提升、招聘困難等問題，若政府再提高稅率，將給民眾帶來極大壓力。

艾瑞奇政府的預算草案中，7億900萬元將致力公共安全建設，包括日前已提供給蒙郡警方的2萬元應聘獎金(signing bonus)，蒙郡警長瓊斯(Marcus Jones)說，在郡府提供招聘補助前，蒙郡警方平均每天收不到四封應聘申請，如今每天有10至15人來應聘。

蒙郡郡議會將在4月11日舉行該預算草案的公聽會。