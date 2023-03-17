維州亞市近6成居民 挺公校裝金屬探測儀

維州 亞歷山卓市(Alexandria City)公校 系統幾個月前發布關於武器管控的調查，蒐集逾4000名學生、家長和社區民眾的意見，結果顯示58%人支持全市公校加裝金屬探測儀，另有27%人覺得僅在初、高中安裝即可，15%人反對此措施，稱成本過高且在學校會營造不良氣氛。

本月稍早，亞歷山卓市高中的Minnie Howard校區，一名14歲學生因帶槍到校而被指控；亞歷山卓市公校本學年前兩個學期共有17名學生被捕，另有15起與槍枝相關的案件，因此校園槍枝和危險武器管理、以及暴力犯罪 成為大華府各地公校和社區近期熱議的話題。

亞歷山卓市公校教委本周將商討在校園安裝金屬探測儀的試行計畫，若該計畫通過，市府將首先在亞歷山卓市高中King Street校區和Minnie Howard校區、George Washington初中、Francis C. Hammond初中安裝金屬探測儀。

公校教委數月前也徵集社區意見，結果顯示4000多名受訪者中，58%人支持在全市公校安裝金屬探測儀，嚴加防止危險武器進入學校，27%同意僅在初、高中安裝；超過六成的家長/監護人以及44%學生支持學校增加對武器的檢查。

不過有15%人反對，他們表示，金屬探測儀以及相關的管理系統成本很高，會擠占到原本可以用來提升教學質量的資源，此外他們也表示這會增加學校的緊張氣氛，讓師生每天到校都戰戰兢兢，也可能讓訪客感到不友好；武器探測系統耗資6萬元，移動裝置每個1萬3000元。

公校官員表示，計畫在學校加裝的金屬探測儀就像平時民眾在商家、圖書館、運動場等公共場合見到的類似；若該計畫通過，公校教委將進一步商討採購和安裝計畫，並在下月開始給學校官員和教師提供相關培訓，預計5月啟用。

亞歷山卓市公校教委考慮的其他安全措施包括，在所有初、高中檢查所有師生的證件，加強各高中的出入口管理。