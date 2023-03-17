維州亞市老城區建築翻新重啟 明春完工

亞歷山卓市老城區歷史倉庫將翻新成餐廳和市場，預計2024年春天啟用。圖為模擬圖。（Bonitt Builders提供）

維州亞歷山卓市(Alexandria)老城區(Old Town)幾棟歷史建築已閒置多年，政府計畫翻新，以更好融合歷史與商業發展，但工程因新冠疫情 擱置三年多，市府日前宣布翻新工程重啟，河濱公園的大型倉庫未來將變成餐廳和市場。

Bonitt Builders是致力於歷史保護的房地產 開發公司，其負責人伯尼特(Murray Bonitt)與亞歷山卓市當地餐飲創業家蘭迪尼(Noe Landini)合作，推動歷史倉庫發展成為新餐廳和市場，在保存老城區歷史的同時也吸引現代商家進駐，吸引遊客，刺激經濟。

伯尼特致力於亞歷山卓市歷史保護及翻新建設工作已有40年，「見證一座歷史悠久城市融入當今社會，並給大城市增添文化底蘊，這種感覺很美妙。」

即將翻新的歷史倉庫Cooper Mill位於Duke街10號，該建築可追溯到1800年代，最初是為亞歷山卓市麵粉公司製造木桶，在內戰期間(Civil War)是聯邦軍隊(Union Army)的食堂和小賣部。

市府預計2024年春天該建築將重新向民眾開放，屆時會變身為6400平方呎、兩層樓的餐廳和市場，售賣海鮮，以及早餐、咖啡 、各種糕點等，二層也將設有公共活動空間，預計最多容納120人。

老城區附近商家業主和民眾都非常期待此工程，新進的餐廳和市場除了將吸引更多遊客，也能帶動該區域生機繁榮，迎接疫情後的全新面貌。