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推出近10年 馬大教職專業項目 栽培STEM師資有成

記者張筠／馬州報導
馬里蘭大學的「Terrapin Teachers」，專門培養STEM專業教師。（馬里蘭大學提供）
馬里蘭大學的「Terrapin Teachers」，專門培養STEM專業教師。（馬里蘭大學提供）

馬里蘭大學(UMD)推出的一項STEM師資培養項目「Terrapin Teachers」，近年來一直為大華府教育機構提供人才，該項目與眾不同之處在於提早讓學生實習，讓學生能夠盡快明確自己的職業發展方向，該項目約75%的畢業生投入馬州教職。

馬里蘭大學2014年推出「Terrapin Teachers」項目，專門給STEM專業的學生提供職業教師的培訓，讓年輕人們未來可進入K-12年級的教育系統從業，該項目在新冠疫情後更顯價值，尤其大華府各地學校都極缺師資。

參加「Terrapin Teaches」項目的學生主修一個STEM專業，並輔修教育，四年大學畢業後有機會獲得教師執照，此外該項目也提供學生們主修STEM碩士、並在五年內獲得教師執照的教育機會。

在該項目最開始的兩門課中，學生們有機會在課堂上實習，之後可在當地K-12年級學校教授數學或科學，累積經驗，該項目主任坎普貝爾(Anisha Campbell)表示，這是與其他的教師培訓項目不同之處，「一般的培訓項目最早都是在大二才提供實習機會，但許多學生嘗試後才發現這並非他們想從事的工作，這就會耽誤年輕人的求職規畫。」

馬里蘭大學的STEM教師培訓項目，允許學生在開始實習前就在不同的培訓課上體驗實際教學，而實習期間也是直接到馬州哈維郡(Howard County)、蒙郡(Montgomery County)、喬治王子郡(Prince George's County)等郡市的學校授課，幫助地方學校分擔教學壓力，同時他們也更快適應教學環境。

坎普貝爾說，雖然近三年疫情衝擊教育行業，但學生們對馬里蘭大學此教師培訓項目的興趣和熱情未減，「很多學生參加專業培訓或實踐，雖然畢業後並非所有學生都選擇成為教師，但近幾年從教的人數一直穩定，沒有明顯減少。」

該項目的培訓教師們也會和學生探討教育之路可能發生的困難，解析教育行業的「秘辛」，包括經常引起爭議的薪資待遇、工作負荷等。

馬里蘭大學大四學生洪吉納(Joanna Hung，姓名皆音譯)主修數學，她從大一就參加「Terrapin Teachers」項目，她進入大學前為初中生輔導數學，因此愛上與孩子互動，也感到教學相長，她已立志成為一名數學教師，「不僅和學生在知識上建立聯絡，偶爾也會分享平時生活，(教學)令我非常有成就感，也覺得有意義、很充實。」

坎普貝爾說，該項目75%的畢業生都在馬州從事教職，極大支持馬州教育系統的發展。」

教育 馬州 疫情

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