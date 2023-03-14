華府櫻花公車、地鐵上路 櫻花地鐵卡也開賣

首都捷運局推出兩輛櫻花公車，10日已上路服務。（WMATA提供）

在華府 即將迎來櫻花盛開之際，大華府首都捷運局(WMATA)10日宣布啟動一系列與櫻花季相關的服務，包括地鐵和公車的主題裝飾，特色的櫻花地鐵卡 (SmarTrip)，此外地鐵和公車班次也將增加，方便旅遊旺季時的民眾和遊客搭乘。

WMATA表示，20日起的四周，地鐵維修及鐵軌工程將延後至晚上10時後進行，布有特色櫻花主題的列車和兩輛公車10日已正式上路，民眾若想追蹤特色班車，可登錄WMATA官網(https://bit.ly/3TdVsGE)，點擊右上角的「special edition」按鈕，查看櫻花公車的動線。

特色的櫻花地鐵卡在L'Enfant Plaza、Navy Yard和Metro Center三個地鐵站 販售。 首都捷運局推出特色櫻花地鐵，並在近四周延後地鐵的每日維修時間，方便民眾和遊客通勤。（WMATA提供）

為方便民眾在櫻花季的通勤，WMATA也提供一些出行建議，避開每天早晚高峰，盡量在上午10時至下午3時、或者晚7時後出行；由於Smithsonian地鐵站距離櫻花觀賞聖地潮汐湖畔(Tidal Basin)很近，未來幾周將異常繁忙，華府官員建議民眾可選擇L'Enfant Plaza或Federal Triangle站。