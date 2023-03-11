大華府活動看版／台裔小提琴家詹曉盷3/12蒙郡演出

台裔小提琴家詹曉盷12日將在蒙郡獻聲。（主辦方提供）

台裔小提琴家詹曉盷(David Chan)12日將在蒙哥馬利學院文化藝術中心演出。曲目包括威爾第「命運的力量」、布里頓的四首海上插曲、柴可夫斯基的D大調小提琴協奏曲35作品等。詹曉盷為哈佛大學學士、茱莉亞音樂學院碩士、柴可夫斯基小提琴大賽得獎者。他被任命為「紐約大都會 歌劇院」管弦樂團首席，是大都會歌劇院百年首位台裔樂團首席。

詹曉昀在茱莉亞音樂學院跨領域雙修理工和音樂， 此訓練讓他對樂曲的結構有獨特剖析，更能掌握音樂內涵。獲得莫斯科柴科夫斯基大賽第五名時他年僅17歲，1995年獲茱莉亞音樂學院協奏曲大賽首獎。免費音樂會12日下午4時開始，地址：7995 Georgia Ave. Silver Spring, MD 20910。

盧琳玲繪畫展 菲利普美術館 登場

華裔藝術家盧琳玲(Linling Lu)的色域繪畫展「聲波」即日起在菲利普美術館(Phillips Collection)展出，12幅畫作均來自「孤獨的一百旋律」系列，詮釋諾貝爾文學獎作家馬奎斯的小說「百年孤獨」。她的作品在圓形畫布上手繪而成，視覺效果華麗。

盧琳玲也從音樂角度看待繪畫，從小在中國接受古典鋼琴家的培訓，後來轉向繪畫。2006年她遷居馬州巴爾的摩，在馬里蘭藝術學院學習。

盧琳玲1983年出生於貴州省遵義市，現居巴爾的摩。除了色彩繽紛的圓形繪畫外，其作品還包括互鎖木塊雕塑，融合中國紡織品的織物拼貼畫。「聲波」畫展將展至4月30日，美術館地址： 1600 21st St NW, Washington, DC 20009。

國家動物園的鳥類生態館13日將重啟。（國家動物園提供）

國家動物園鳥園生態館 3/13重啟

華府國家動物園鳥園生態館2017年因改造而暫關。經過六年、耗資6900萬元的翻新，13日將重開，展出約80種鳥類，以樹棲鳥類為主，地面及水面活動的鳥類為輔，讓民眾可近距離觀察鳥類。館內還有一個天文台，遊客可了解史密森尼學會候鳥中心如何使用衛星跟蹤鳥類行蹤。

為了管理人數且讓鳥類適應，進入新展館需預約免費通行證，詳情：https://s.si.edu/3FdMIKE。