袋鼠、毒蛇… 維州勞郡新法 禁私養特殊外來動物

維州 勞登郡(Loudoun County)7日頒布新法，為維持公共衛生、保護安全，禁止民眾私自飼養特別的外來動物，包括袋鼠、狒狒、短吻鱷、毒蛇等，當前已有這些動物的民眾可繼續飼養，但須於5月8日前向郡府登記註冊，確保有意外狀況發生時，應急人員能及時處理。

勞登郡政府限制的動物包括，與狼雜交的動物(wolf hybrid)、袋鼠、蠍子、狒狒、猴子、短吻鱷、毒蛇等有毒爬行動物、毒蜘蛛等，規定民眾不可私自飼養；該法規不影響維州野生動物資源廳，或其他有聯邦許可飼養特殊動物的機構，動物園、展覽館等也不受限。

勞登郡動物服務機構日前發現有一名工作人員，在一場活動上被外來毒蛇咬傷，但因勞登郡沒有相關的抗蛇毒血清解毒劑，難以提供適當治療。

為避免類似案件再發生，勞登郡動物服務局根據民眾投訴信息和社區狀況，去年11月提出禁止民眾私自擁有或飼養特定外來動物的提案，勞登郡監委會去年12月一致通過。

大華府 許多郡市已有類似法規，包括維州的阿靈頓郡(Arlington)、費郡(Fairfax)、威廉王子郡(Prince William)，馬州 部分郡市和華府也執行。