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維州衛生廳：腦膜炎已3死 恐在東部擴散

記者張筠／維州報導

維州衛生廳(VDOH)表示，日前有三人因腦膜炎及相關併發症死亡，州府發布衛生警告稱，腦膜炎球菌可能在維州東部擴散，且有在美國境外傳播的風險，呼籲民眾勤洗手，保持良好衛生習慣，兒童和青少年也應按時接種疫苗

自2022年6月以來，維州已出現至少12例嚴重的Y型腦膜炎球菌病例，其中有三人因腦膜炎引發的併發症死亡；衛生官員尚未明確可能的致病因素，但目前維州所有已知案例都是Hampton Roads市區的居民，多數為非裔，年齡在30至60歲之間。

維州衛生廳表示，12名病例中，11人未接種過Y型腦膜炎的疫苗，另一人只部分接種(partly vaccinated)。

衛生官稱，腦膜炎球菌病可能通過呼吸道、咽喉分泌物在人與人之間傳染，症狀類似流感，但更嚴重，且傳播速度更快，包括發燒、寒冷、頭痛、脖頸僵硬、沒食欲、惡心、嘔吐、對強光敏感，部分患者可能出現皮疹。

有效預防腦膜炎的方法包括勤洗手，保持手部清潔，避免與他人共享個人生活用品、避免接觸患者等，若有疑似症狀，應盡快諮詢專業醫療人員。

腦膜炎的高危人群包括，感染愛滋病毒者、脾臟受損或被切除者、免疫力低下的群體等，這類群體需及時諮詢家庭醫生，接種腦膜炎疫苗；兒童及青少年應按時在11至12歲接種腦膜炎疫苗，並在16歲接種補強針。

維州 疫苗 併發症

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