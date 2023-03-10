台灣愛樂4/19華府甘迺迪中心演出

NSO將在4月中旬到北美巡演，在華府、芝加哥、紐約三大城市帶來四場演出。（取自NSO臉書）

台灣國家交響樂團(NSO)在新任音樂總監馬寇爾(Jun Markl)領航下，將於4月中旬到美國紐約、華府 、芝加哥 獻上四場演出，這是NSO首次在美東獻聲，也是新冠疫情 後首次外訪，華府場將在4月19日於甘迺迪中心(Kennedy Center)演出。

華府演出在4月19日晚8時登場，由馬寇爾指揮，攜手小提琴家黃俊文，演出曲目包括陳可嘉的「潮生潮落」、布魯赫的「蘇格蘭幻想曲」作品46、孟德爾頌的「芬加爾岩洞」序曲作品26，以及德布西的「海」。

台灣NSO以「台灣愛樂」之名在國際立足，前年接到華盛頓表演藝術協會(WPA)邀請，促成今年北美巡演；馬寇爾表示，在疫後的艱難時刻，更須走出去，「化不可能為可能」，「這場世紀大瘟疫鋪天蓋地而來，把人類社會帶向隔絕與孤獨，友誼和溝通都必須重建，人與人的情感連結，這是在家聽數位音樂所無法取代的。」

青少年時期曾迷失在「找不到自己是誰」的馬寇爾堅信，音樂能傳遞的語言和撫慰力量，在艱難時刻更顯重要。他期望NSO此行不只做音樂，更能產生音樂以外更大的震幅，因此在曲目、活動安排上精心規畫，盼望傳達三個信息。

首先，海是塑造台灣性格的重要元素，也將是貫穿NSO美東巡演的軸心，例如在華府和紐約的兩場演出中，「海」、「芬加爾岩洞」、「潮生潮落」都將呼應此主題。其次，台灣有豐富多樣的音樂活動，造就高水準樂團和世界級音樂人才，小提琴家黃俊文本次巡演合作就印證這點。第三，古典音樂起源於歐洲，無論管弦樂或室內樂進到台灣，都經歷演繹轉化的過程，馬寇爾希望此行讓世界聽到一個堅韌有格的台灣，尤其是在充滿未知的時刻，他期待台灣NSO的勇敢美麗能讓世界看見。

台灣NSO4月19日在華府甘迺迪中心的演出詳情及訂票：https://bit.ly/3JoViJ9。