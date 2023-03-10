大華府兩岸時事論壇社 潘玲榮連任社長

兩岸時事論壇社日前召開理事會及換屆儀式，潘玲榮(前排中)續任社長。（主辦方提供）

大華府 兩岸時事論壇社日前召開理事會，並舉行兩年一次的換屆儀式，會中通過由潘玲榮續任社長。

參會理事們肯定過去兩年的工作，並對潘玲榮為論壇社會務和活動安排所做的貢獻讚賞有加，理事會們一致通過由她續任社長，並支持潘玲榮提議由吳惠秋、何瑞恩續任副社長，理事會其他理事分工也不變。

潘玲榮表示，論壇社十多年來的成績與全體理事會的無私奉獻分不開，未來她將繼續努力，帶領該社為大華府地區兩岸僑胞服務。

她在過去兩年的工作總結中說，受新冠疫情 影響，近兩年人們自律居家，華人 社區活動受很大影響，儘管如此論壇社仍結合社區兩岸同胞關切的議題，邀請專家學者召開視頻研討會，去年春天邀請到紐約大學終身政治學教授熊玠，解析俄烏戰爭的緣由、發展和可能走向。以俄烏衝突為鑒，海外兩岸同胞應作世界和地區和平的促進者。

去年九月論壇社邀請「九二共識」形成時的參與者、前海基會副祕書長李慶平，講解「九二共識」的來龍去脈，解析其實質含義和歷史意義。

論壇社同仁對當前兩岸形勢和中美關係很憂慮，擔憂島內民進黨當局推行「抗中保台」的分離主義路線，會導致兩岸關係惡化，盼望島內有識之士能推動恢復兩岸交流；國際上成員也擔憂美中關係日趨嚴峻，盼望海外僑胞作美中良性、健康發展的橋樑和推動者，防止兩國民眾因政治操作造成民意對抗。