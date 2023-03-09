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華府醫保系統遭駭 國會議員個資被盜

記者張筠／華盛頓即時報導
國會參、眾兩院議員日前被告知個人信息可能被盜，駭客通過華府的醫療保險侵犯他們的個人敏感信息，部分議員的家人也受影響，不法分子聲稱已掌握17萬用戶的個人信息，聯邦調查局已介入。(路透)
國會參、眾兩院議員日前被告知個人信息可能被盜，駭客通過華府的醫療保險侵犯他們的個人敏感信息，部分議員的家人也受影響，不法分子聲稱已掌握17萬用戶的個人信息，聯邦調查局已介入。(路透)

國會參、眾兩院議員日前被告知個人信息可能被盜，駭客通過華府的醫療保險侵犯他們的個人敏感信息，部分議員的家人也受影響，不法分子聲稱已掌握17萬用戶的個人信息，聯邦調查局已介入。

華府醫療保險機構「DC Health Link」8日證實，部分顧客的個人信息被盜，具體多少人受影響仍未知，但其中包括聯邦立法者，該公司正在為受影響的顧客提供身分盜竊服務，並監控所有用戶的帳號安全。

聯邦調查局(FBI)已協助調查；一名網路犯罪論壇上的中間人(broker)聲稱，他們在6日駭入醫療保險系統，目前掌握17萬DC Health Link用戶的數據，計畫以特定金額售出，美聯社通過加密網站聯絡該中間人，對方並未表明這些用戶的數據是否已售出，且不提供任何額外信息，該中間人表示自己是代表自稱「thekilob」的賣主。

駭客將盜來的12個用戶數據樣本公布上網，內容包括社會安全碼(SSN)、住址、雇主名稱、電話號碼、電子郵箱等，這12個人全部屬於同一個雇主，或有家庭關係。

調查人員以郵件通知國會參院受影響的用戶，建議在DC Health Link保險公司有健保交易的用戶凍結帳戶，以防身分被盜用；眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)和民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)稱此事「令人震驚」，並承諾會隨時更新案件調查的進展，也呼籲國會議員們使用信用及身分盜竊監控的資源，避免個人信息進一步受損。

國會警察(Capitol Police)也通知國會眾院領導層，DC Health Link遭大規模的數據盜竊，對用戶及其家人構成極大風險，FBI現仍在調查該醫療保險公司被駭的原因。

近期聯邦政府也接連受到多次駭客攻擊，2月17日聯邦法警服務(U.S. Marshals Service)的系統被勒索軟件(ransomware)攻擊，部分員工的個人身分信息受侵犯；此外FBI紐約據點的電腦系統2月中旬也曾被入侵。

醫療保險 駭客 FBI

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