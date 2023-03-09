維州費郡28號公路 啟動強化安全工程

維州 28號公路(Route 28)長期塞車，導致馬納薩斯公園市(Manassas Park)居民出行困難，維州運輸廳(VDOT)日前提出2400萬元的解決方案，具體措施包括更新五個路口的紅綠燈，限制U型迴轉(U turn)等，減少繁忙的道路發生車禍 ；州府和費郡8日也啟動28號公路鄰近I-66高速公路的拓寬工程，旨在疏通車流。

該計畫由維州眾議員 羅艾姆(Danica Roem)提出，建設內容包括重新規畫Manassas路至Spruce街之間的紅綠燈和迴轉指示，設計人行道等，「過去十年來馬納薩斯公園市內的28號公路壅堵不堪，尤其在Yorkshire至馬納薩斯公園之間有眾多商家，商業活動繁忙，還有小部分居民區，城市生活機能不斷擴充，但基礎設施的更新未能同步。」

羅艾姆說，疏通車流及提高道路安全的方法，完全可以在現有道路上實現，「不需要徵地或強制居民、商家搬遷」，從小在馬納薩斯公園市長大的他表示，這是一項早該推進的項目，維州運輸廳將在今年秋季舉行社區公聽會，蒐集民眾反饋，並確認進一步的設計及工程計畫。

目前維州運輸廳和費郡(Fairfax County)政府也已在推動28號公路與29號公路交匯路段的拓寬工程，尤其是鄰近I-66高速公路的地段，Union Mill路和Buckleys Gate路之間1.5哩的29號公路拓寬工程8日破土啟動，將從四車道擴大至六車道，以此疏通車流，維州運輸廳的數據顯示，該路段每天有3萬輛車經過。