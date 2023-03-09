我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最差 加州道路近半狀況不佳

參院少數黨領袖麥康諾 在華府酒店摔倒住院

維州費郡28號公路 啟動強化安全工程

記者張筠／維州報導

維州28號公路(Route 28)長期塞車，導致馬納薩斯公園市(Manassas Park)居民出行困難，維州運輸廳(VDOT)日前提出2400萬元的解決方案，具體措施包括更新五個路口的紅綠燈，限制U型迴轉(U turn)等，減少繁忙的道路發生車禍；州府和費郡8日也啟動28號公路鄰近I-66高速公路的拓寬工程，旨在疏通車流。

該計畫由維州眾議員羅艾姆(Danica Roem)提出，建設內容包括重新規畫Manassas路至Spruce街之間的紅綠燈和迴轉指示，設計人行道等，「過去十年來馬納薩斯公園市內的28號公路壅堵不堪，尤其在Yorkshire至馬納薩斯公園之間有眾多商家，商業活動繁忙，還有小部分居民區，城市生活機能不斷擴充，但基礎設施的更新未能同步。」

羅艾姆說，疏通車流及提高道路安全的方法，完全可以在現有道路上實現，「不需要徵地或強制居民、商家搬遷」，從小在馬納薩斯公園市長大的他表示，這是一項早該推進的項目，維州運輸廳將在今年秋季舉行社區公聽會，蒐集民眾反饋，並確認進一步的設計及工程計畫。

目前維州運輸廳和費郡(Fairfax County)政府也已在推動28號公路與29號公路交匯路段的拓寬工程，尤其是鄰近I-66高速公路的地段，Union Mill路和Buckleys Gate路之間1.5哩的29號公路拓寬工程8日破土啟動，將從四車道擴大至六車道，以此疏通車流，維州運輸廳的數據顯示，該路段每天有3萬輛車經過。

維州 車禍 眾議員

上一則

活動檔期遭擠占 芝加哥美食節前途未卜

下一則

維州律師遭控詐欺重罪 最高可關95年

延伸閱讀

維州汽車保費占年收比率 全美第6低

維州汽車保費占年收比率 全美第6低
維州費市餐廳周開鑼 逾24餐廳參與

維州費市餐廳周開鑼 逾24餐廳參與
貓咪怎在這？維州機場X光安檢 驚見行李「躲貓貓」

貓咪怎在這？維州機場X光安檢 驚見行李「躲貓貓」
維州銀行Burke & Herbert擬在那斯達克上市

維州銀行Burke & Herbert擬在那斯達克上市
維州教育總監巴洛3.9離職 原因未公布

維州教育總監巴洛3.9離職 原因未公布

熱門新聞

搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
前往駐芝中領館證件大廳者，需先上網預約號碼。(駐芝中領館官網)

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

2023-03-07 11:57
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

2023-03-04 09:32
示威者11日舉牌反對禁止中國人置產法案。(Getty Images)

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

2023-03-01 22:21
趁修手機，偷取被害人私密照片。(Cleveland市警方／ABC13)

手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色

2023-03-08 18:11
鱷魚被帶走時，鄰居們都來送行。 (Animal World & Snake Farm推特)

當初只是一顆蛋 德州20歲大鱷送回養殖場 飼主鄰居不捨

2023-03-06 18:23

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回