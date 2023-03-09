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華府8餐廳 入選米其林城市美食指南

記者張筠／華盛頓報導
韓式餐廳Mandu將除了拌飯和烤肉之外的美食帶進華府。（Mandu提供）
韓式餐廳Mandu將除了拌飯和烤肉之外的美食帶進華府。（Mandu提供）

米其林(Michelin)華府美食指南(DC guide)日前新增了八家餐廳，雖然這些餐廳並未「摘星」而進入一年一度的米其林榜單，但經匿名美食評論員評估後，將這些優秀的餐廳納入城市美食指南，稱這幾家都是「值得一試」的美食店。

八家餐廳從秘魯菜Causa，到特色Taco小吃餐廳La Tejana，種類多樣，菜系多元；華府目前有24家獲得米其林星級餐廳，其中最高等級的三星級餐廳是維州的Inn at Little Washington。

八家餐廳分別為：位於Capitol Crossing的現當代美食店Bar Spero，米其林評論員稱讚該店20呎高的天花板和起伏的玻璃很別緻，店內佈置有令人驚喜的精緻和溫暖感；第二家是位於Blagden Alley的秘魯餐廳Causa，「不起眼的米飯加上海膽、魚子醬，瞬間美味升級，整頓飯也變得豪華光鮮」。

第三家是Mount Pleasant的墨西哥餐La Tejana，米其林評論員稱「一般人不會在早餐選擇Taco，但吃過這家店的小吃後，從早餐到宵夜，墨西哥小吃都變得非常合理」；第四家是維農廣場(Mount Vernon Square)的韓式餐廳Mandu，「廚師Yesoon Lee和她兒子Danny將除了拌飯和烤肉的韓式美食帶進華府」。

第五家是Woodley Park的美式餐廳New Heights，「在餐廳輪換更替頻繁的地區，該店始終維持良好水平，提供食客們最優質的餐點和服務」；第六家為市中心14街上的加勒比餐廳St. James，「充滿工業氣息的現代裝潢別具特色，鮮豔的色彩營造生動氣氛，拼盤式的料理也增添用餐樂趣」。

第七家是Foggy Bottom的義大利餐Tigerella，「該店自製的義大利麵總讓人食慾超常」；最後一家是Chevy Chase的美式餐廳Opal，米其林稱該店地理位置優良，就算附近商業繁華，餐廳選擇多樣，它的料理總能帶來新意，打破美食的地域邊界。

米其林評論員稱Tigerella的義大利食物令人食欲超常。（Tigerella提...
米其林評論員稱Tigerella的義大利食物令人食欲超常。（Tigerella提供）

美食 華府 義大利

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