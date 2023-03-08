北維州TJ高中 被曝獲中國機構資助逾百萬

北維州明星學校湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)7日被曝料指出，該校從2014年開始就接受與中國相關的組織資助，總金額超過100萬元，其中包括清華大學提供的30萬元。

家長維權組織「家長捍衛教育(Parents Defending Education)」近日公布的調查報告指出，在全美著名的TJ高中從2014年起，通過「湯瑪斯傑弗遜合作資金」計畫(TJPF)，接受中國三個機構的捐款，包括Shirble HK、清華大學、以及Ameson基金會。

「湯瑪斯傑弗遜合作資金」計畫2013年啟動，旨在為TJ高中的改革更新籌款，此計畫屬於慈善事務；「家長捍衛教育」近期獲得該合作計畫的名單，顯示三個與中國相關的組織在過去近十年內，分別提供數十萬美元的資助。

「家長捍衛教育」報告指出，Ameson基金會是一個非營利、非政府機構，總部位於華府，旨在促進中國與世界各地的文化交流和教育合作，該基金會已給TJ高中捐款逾25萬元，致力協助TJ高中在中國開設第一所STEM高中。

「家長捍衛教育」也調查發現，TJ高中和位於北京 的清華大學從2013-2014學年就開始發展夥伴關係，雙方合作的內容為TJ高中分享實踐經驗，幫助清華大學附屬中學開發自己的STEM模型，清華大學則提供資金支持。

「清華附中2015年以TJ高中的模型開始做出新嘗試，清華大學和附中教師、代表訪問了TJ高中，交流教學方法」，清華大學已向TJ高中提供30萬元資助。

該報告提出，清華大學、附中與中國軍方之間存在的聯繫令人憂心，清華附中直接受中國教育部 管理；五角大廈 2020年公布的評估報告表示，清華大學可能存在「軍民融合」的問題，如今TJ高中被曝與清華大學有聯繫，令美國不少家長和組織擔憂。

「家長捍衛教育」創始人兼主席尼爾利(Nicole Neily)擔憂，TJ高中與清華附中之間的關係，很可能像美國大學被「孔子學院」滲透的關係。

美國媒體此前將「孔子學院」描述為中國政府資助、針對中國境外學生的教育合作項目，主要教授中文和中國文化，不過近幾年來「孔子學院」被懷疑是中國政府的宣傳機構，前川普(Donald Trump)政府根據「高等教育法」(Higher Education Act)，規定外國捐款金額超過25萬元時必須申報，以此控制「孔子學院」，不過此管轄範圍並不包括K-12年級。

第三個提供TJ高中資金的機構為Shirble HK，它在過去十年內提供了50萬元；根據該公司網站，Shirble及其子公司主要在中國從事百貨商店的運營、房地產開發和諮詢服務。

截至發稿前，TJ高中並未對此做出任何評論。